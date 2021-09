Virtus-Milano atto primo della stagione in Supercoppa

Milano contro Virtus. Olimpia contro Bologna. Continua la grande sfida tra le due super corazzate di questa stagione e della passata. Scariolo contro Messina dal sapore NBA.

Brindisi-Milano 67-72: Partita davvero equilibrata tra due squadre che volano e che fanno divertire. Milano parte bene molto bene, ma poi un 19-0 da urlo della squadra pugliese che fa rientrare incubi milanesi. Milano cinica e perfetta e adesso deve combattere e vendicarsi sportivamente sulla Virtus.

Venezia-Bologna 71-72: Bologna parte bene nel primo e nel terzo quarto, ma Reyer brava a tenere botta e testa per tutta la partita. Una bellissima semifinale, una partita che ha mostrato che Venezia fa soffrire la Virtus che trova in Teodosic la sua arma da usare al momento giusto e il serbo ha carburato dopo la sfida non perfetta contro Tortona.