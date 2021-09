Supercoppa Italiana: Bene Sassari che attende Brindisi e Tortona

Si chiude la prima fase della Supercoppa e si chiarisce il tabellone dei quarti e vediamo meglio le partite e gli orari.

Sassari-Varese 77-61: Chiusura per Sassari che aspetta i quarti e chiude bene il suo girone contro una Varese che non aveva nulla da chiedere. I sardi si confermano da seguire e 13 di Logan per loro. Varese chiude con 18 per Wilson.

Trento-Tortona 64-75: Chiude bene la squadra piemontese senza patemi. 23 e 12 rimbalzi per Caroline in casa trentina che comunque esce male da una supercoppa non convincente l'Aquila, mentre 17 di Daum per la squadra in trasferta e occhio a questo ragazzo nella stagione.

Quarti di finale con alle 12:00 Pesaro che attende la Reyer in una sfida che sembra scontata. Alle 15:00 di scena la sfida tra Sassari e Brindisi alla prima sfida stagionale, 18:00 Milano attende Treviso e alle 21:00 chiude la Virtus contro Tortona.

In Champions League, 96-56 del Prometey contro il Lukoil Levski e attende l'Opava. 79-76 del Perm contro l'Eliat e ora per i russi scontro al Le Mans.