Milano alla sesta potenza

Serata di Halloween per quel che riguarda il basket molto interessante. Dolcetto che se lo prendono Milano e Treviso: Olimpia che strapazza Sassari alla continuazione della sua pessima stagione. Sei su sei per Milano che fugge via con un 79-50 pesante.

Sorride ancora Treviso e secondo dolcetto di serata: 96-78 con Varese di nuovo alle prese con problemi covid continui. Trevigiani davvero da seguire. Cremona batte Reggio Emilia 64-58 in una partita avara di emozioni, ma importante.

Altra vittoria pesante quella di Trento che batte Pesaro 79-75 e prende due punti pesanti per la salvezza e scherzetto per i marchigiani.Serata dell'orrore e non solo da scherzetto per la Fortitudo: squadra distratta e non adatta alla categoria sconfitta a Brescia 97-81 e adesso a Bologna sponda F tira davvero una bruttissima aria.