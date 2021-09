Supercoppa Italiana: Bene Trieste e Sassari

Continua la fase a gironi della Supercoppa Italiana. Dopo le vittorie di ieri di Venezia e Treviso e due squadre che sono davvero vicine a vincere i loro gironi, altre due partite oggi.

Trieste-Trento 83-82: Vittoria di misura, ma importante per la squadra di casa. Giuliani che dimostrano di stare bene e che vogliono provare a cercare la rivincita su Tortona per vincere il girone. 15 di Banks in casa sua e 21 di Reynolds per la squadra ospite.

Cremona-Sassari 87-98: Continua a vincere la squadra sarda che conferma le gare precedenti. Seconda vittoria contro la squadra di casa e girone quasi vinto. 23 di Spagnolo per la squadra di casa e 20 della coppia Battle e Clemmons per la squadra ospite.