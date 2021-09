Vincono tutte le favorite in questa prima giornata

Giornata che parte bene per un campionato che fa subito vedere i valori delle squadre a cominciare da Milano che batte Napoli 73-63 e si prepara benissimo all'esordio di Eurolega.

Varese batte 75-72 Brescia nella prima giornata di remake di quella dello scorso anno. Bella prova della squadra in maglia rossa che conferma di stare bene, ma la Leonessa decisamente passi avanti. Esordio con overtime e vittoria per Trieste 84-82 su una Brindisi davvero non perfetta e sconfitta pesante subito.

Sassari batte 75-73 una Pesaro che quantomeno ci prova, ma la squadra sarda mostra di essere una formazione di rispetto. Esordio bellissimo di Treviso 92-77 alla rivelazione Tortona e partenza davvero interessante. Parte male la Fortitudo: sconfitta 81-80 al PalaDozza contro Reggio Emilia e, come se non bastasse, dimissioni a sorpresa per Repesa che sanno di polemica verso la società.

88-71 di Venezia contro Cremona e lagunari che tengono da subito il passo, mentre Virtus 102-88 alla Dolomiti Trento e partenza da capogiro dopo la Supercoppa presa dalla squadra di Scariolo.