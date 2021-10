Ok Milano e Virtus, bene Sassari e Brindisi

Quarta giornata in archivio e commento che porta a parlare di una vittoria importante per Brindisi sulla Fortitudo per 105-93, ma attenzione alla squadra pugliese che si salva solo per la precisione dal perimetro e gli errori ai liberi di quella bolognese. Bella vittoria a sorpresa di Trento contro Reggio Emilia 78-74 e due punti molto pesanti per la squadra trentina.

Virtus senza Teodosic, ma batte 94-79 Trieste e continua nel suo percorso perfetto in Italia e si attende alla prova europea dove deve centrare l'Eurolega. Sassari continua a fare bene in Italia e batte Treviso 71-64 in una partita tra due formazioni con ambizioni playoff.

90-81 di Tortona nella sfida salvezza contro Pesaro e marchigiani al secondo stop pesante. 98-88 di Brescia alla vittoria contro Napoli in un'altra partita che valeva doppio. 94-78 di Cremona perfetta tra le mura di casa e si prende il derby contro Varese che fa un passo indietro dopo la partita con Milano. Olimpia che batte Venezia 93-68 con un 2004 in campo e continua a non perdere dopo il quattro su quattro in Eurolega arriva anche quello in campionato.