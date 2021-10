Scontata Virtus e Olimpia. Occhio a Reggio Emilia

Seconda giornata di campionato che vede Milano e Virtus continuare a distruggere chiunque e Reggio Emilia si sta confermando una bella sorpresa.

Partiamo dalla vittoria pesante di Treviso: 80-76 a Venezia e squadra che continua a fare davvero bene e attenzione ai trevigiani che potrebbero dare fastidio. 89-80 per Brindisi e super Gaspardo che batte Sassari e trova la prima vittoria per smuovere la classifica. Prima vittoria in Serie A per Tortona: 79-77 sul ca,po di Brescia e la Leonessa continua a fare fatica.

93-72 di una Milano che non molla e continua a volare molto alto e batte Trento che continua a non essere ancora un perfetta. Capolavoro Virtus: 97-56 alla malcapitata Varese e Scariolo continua a dire che serve ancora qualcosa a questa squadra.

Parte male l'Antimo Martino bis con la F: 94-78 la sconfitta contro Cremona e Vanoli che trova la prima vittoria importante per la classifica salvezza. 102-90 della Reggiana contro Napoli con 59 punti nel secondo tempo.