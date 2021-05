Griglia dei playoff di Serie A pronta

Ultimo turno della Serie A e griglia dei playoff pronta. La prima in classifica, nemmeno a dirlo, è Milano che batte Cremona 74-66 e chiude una stagione perfetta in attesa dell'atto finale. Cremona che non vede la post season e chiude decima. Olimpia che aspetta Trento che chiude ottava, batte la Virtus 91-83 e si regala una bellissima serie contro i più forti.

Bologna bianconera che chiude terza e attende la super sfida a Treviso, sesta forza della stagione e vera rivelazione. Secondo posto per Brindisi: i pugliesi battono una Varese delusione 108-84 e attendono Trieste che rimonta la Fortitudo (F che chiude una stagione da dimenticare) 88-82 e chiude settima.

Quarta casella per Venezia che batte altra delusione come la Reggiana 71-65 e attende Sassari che chiude quinta e sconfitta 106-101 da Cantù retrocessa sul campo. Brescia batte Pesaro 86-84 in una partita senza nulla da dire e mostrare.

Griglia playoff

Milano-Trento

Brindisi-Trieste

Venezia-Sassari

Virtus-Treviso