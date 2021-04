LBA, Milano vince in rimonta contro Pesaro (81-88)

Nel segno di Leday (22 punti) e Micov (15), Milano vince in rimonta contro Pesaro per 81-88. Alla Vitrifrigo Arena tanti cambi per Messina che lascia a riposo Hines, Sergio Rodriguez e Malcolm Delaney, tante rotazioni molto veloci perchè la testa è già inevitabilmente a mercoledì per gara 3 contro il Bayern Monaco, la serie playoff di Eurolega che vede i meneghini sul 2-0 ed ad un passo delle Final 4 di Colonia.

LA PARTITA

1° quarto (31-14) - Pesaro corre per non giocare contro la difesa schierata di Milano ed in transizione vola nel primo quarto. L'Olimpia inizia approcciando la partita in maniera distratta, attacco lento e subisce inevitabilmente l'avvio forte degli uomini di Repesa.

2° Quarto (41-36)- Nel 2° quarto Milano migliora le percentuali al tiro e rientra con Pesaro che perde un pò si slancio visto nei primi dieci minuti. I meneghini arrivano fino al -8, la Carpegna Prosciutto ritorna a segnare, ma ormai l'Olimpia è rientrata in partita e va all'intervallo lungo sotto solo di cinque lunghezze.

3° Quarto (61-62) - Pesaro rientra con la cattiveria, l'intensità vista nel 1° quarto e torna fino al +11 (54-43). La Carpegna non la chiude e così l'Olimpia non molla, non demorde e torna sotto riprendendo in mano il pallino della sfida e trovando il vantaggio a fine 3° quarto.

4° Quarto (81-88) - L'Inerzia della gara è nelle mani di Milano con Pesaro che però lotta fino alla fine. Entrambe le squadre sbagliano parecchie conclusioni, ma alla fine è l'Olimpia, con Leday e Micov sugli scudi, ad espugnare la Vitrifrigo Arena per 81-88.

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO – A|X ARMANI EXCHANGE MILANO 81-88 (31-14, 41-36, 61-62)

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: Drell 16, Massenat 10, Tambone 5, Mujakovic ne, Eboua 0, Serpilli ne, Filipovity 5, Zanotti 4, Cain 9, Filloy 12, Robinson 20. All. Jasmin Repesa

A|X ARMANI EXCHANGE MILANO: Datome 0, Cinciarini 5, Moraschini 0, Micov 15, Roll 14, Tarczewski, LeDay 22, Punter 6, Brooks 2, Moretti ne, Biligha 7, Shields 16. All. Ettore Messina