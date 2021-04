Crollo di Milano a Brindisi e i pugliesi sono la nuova capolista

Giornata di basket che vede il cambio della capolista da Milano a Brindisi e il ritorno della nuova Treviso post Benetton ai playoff. Dopo il crollo della Fortitudo ieri 79-77 contro Pesaro e la Vuelle torna ottava e si riprende, oggi giornata davvero interessante.

Partiamo da Treviso: il PalaVerde vede la caduta di Sassari, già certa dei playoff, 89-85 e il ritorno dei trevigiani nella post season. Troppo tempo era durato un esilio immeritato per una squadra che adesso sogna e può essere brutta cliente davvero. Ai playoff certe anche Venezia, corsara contro Brescia 94-87 e lombardi alla seconda sconfitta consecutiva e Virtus che batte 81-67 Trieste e cancella la prima sconfitta in Eurocup di Kazan. Giuliani ancora non certi dei playoff.

Crollo di Milano: Brindisi batte la corazzata 80-71 e si prende la vetta della classifica in virtù degli scontri diretti, entrambi sorridenti ai pugliesi. In coda, successi importanti di Reggiana che batte Varese 95-77 e tiene vive le sue speranze e vittoria pesante di Trento 76-75 contro Cantù e, per i canturini, si vede lo spettro di una retrocessione che sembrava lontana nella prima parte di stagione.