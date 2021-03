Si riprende Milano e vola Venezia

Tre partite nella giornate di Domenica dedicata al massimo campionato della palla a spicchi.

Milano-Cantù 70-57: Torna a vincere l'Olimpia dopo la botta in Eurolega. Vittoria nel derby davvero pesante per una squadra che sta bene in campionato e continua la sua marcia. Grandi protagonisti Datome e Brooks come lo stesso Shields.

Trieste-Venezia 69-87: Vittoria pesante dei lagunari in trasferta che continuano il loro percorso pressochè perfetto e rilanciano le loro ambizioni in chiave post season. 23 di Tonut assoluto protagonista della squadra veneta.

Cremona-Treviso 85-86: Vittoria molto equilibrata di Treviso che dimostra di essere una squadra equilibrata, ma che deve essere molto lanciata a traguardi molto interessanti. 18 di Imbrò e la squadra veneta si lancia davvero.