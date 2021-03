Vittoria pesante di Trento in chiave salvezza

Serata di anticipi per quel che riguarda il basket. Dopo l'anticipo del venerdì che ha visto la Fortitudo battere 71-68 Reggio Emilia nel derby e mettere in cascina due punti importanti per la salvezza, altre due partite oggi.

Trento-Brescia 91-67: Vittoria importante della squadra di casa che sistema la lotta salvezza e inguaia una Brescia che sembrava più tranquilla. 20 e 11 rimbalzi per Williams collaborano a trovare una Aquila rocciosa e che vede la salvezza alla sua portata. Brescia, dopo lo stop contro Milano, vede la seconda sconfitta consecutiva e la zona rossa vicina, nonostante i 20 del canadese Chery.

Pesaro-Virtus 70-75: Alla Vitrifrigo Arena, crollano i padroni di casa contro una Virtus chiamata a tenere il suo ruolo di testa di serie e favorita per il secondo posto. Pesaro trova i 25 del solito Filipovity, uomo in più della sua squadra, ma paga la rosa corta. Virtus con 11 a testa per Belinelli e Gamble.