Anticipi di campionato: Crollo della Virtus contro Brindisi

Due anticipi che aprono la giornata del campionato di basket del weekend. Due incontri indicativi per la classifica, seppur con importanza opposta su due obiettivi diversi.

Reggiana-Trieste 70-96: Ventisei punti per una vittoria importante per la squadra ospite all'Unipol Arena. Reggio perde una partita davvero male e molto importante per la sua stagione e coach Martino vede traballare parecchio la sua panchina. Elegar migliore della squadra di casa con 16 punti, Trieste viene aiutata da Doyle e Henry con 18 punti e i due americani di coach Dalmasson funzionano.

Brindisi-Virtus 91-85: Vittoria pesante per la squadra pugliese nello scontro diretto per il secondo posto. Due squadre che confermano di segnare molto, ma la Virtus in trasferta non difende. 27 di Bostic e sempre più arma letale per la squadra di coach Vitucci, mentre, in casa Virtus, Gamble sfiora la doppia doppia e ne mette 18.