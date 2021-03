Si riapre la corsa salvezza nella Serie A del basket

Serie A del campionato della palla a spicchi che diventa bellissimo nel lungo percorso salvezza.

Fortitudo-Brindisi 70-95: Impietosa Bologna. Se contro Milano la sconfitta ci poteva stare, contro i pugliesi meno. Nulla da dire sulla forza della squadra ospite, ma non in un momento perfetto. Brindisi riesce a sbancare Bologna con la F che dura solo un quarto per poi abbandonare ogni cosa.

Cremona-Pesaro 100-78: Vittoria importante della squadra lombarda. Una partita che significa molto per una squadra competitiva e che vuole ricominciare a mettere a punto la stagione. Super prova di un Mian decisivo con 23 punti a referto, mentre Pesaro ancora con dei limiti importanti.

Treviso-Reggiana 78-72: Bella prova della squadra veneta. Al PalaVerde di Treviso, la squadra di casa mostra di essere una avversaria complicata e per nulla facile da affrontare. 24 di Russell in casa trevigiana e giocatore che si conferma interessante. La Reggiana crolla di nuovo e dimostra di essere in un periodo poco fortunato.

Trieste-Cantù 82-79: Vittoria pesante della squadra di casa. Partita che vince e che si porta verso la salvezza in uno scontro diretto e molto importante. 20 e 12 rimbalzi di Henry in casa giuliana e, in casa canturina, 30 di Smith.