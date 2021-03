Negli anticipi crollo di Sassari e vince la Virtus

Due anticipi che fanno da apertura alla giornata del campionato di basket.

Varese-Sassari 89-74: Vittoria a sorpresa dell'ultima che batte una Sassari stanca in una partita davvero sorpresa. Due punti cha fanno bene al nuovo corso salvezza di Varese con 22 di Douglas in casa lombarda che fanno ritrovare un gran giocatore. 19 del solito Spissu per coach Pozzecco, ma non bastano ai sardi che crollano inaspettamente.

Virtus-Venezia 77-72: Vendetta sportiva delle Vu Nere contro la squadra che la elimina sempre dalla Coppa Italia. In Campionato, il discorso cambia e la Virtus fa la voce grossa in una partita che sembrava essere molto complicata all'intervallo. 19 di Belinelli e 17 di Teodosic che servono per alzare la squadra di Bologna al secondo posto, 22 di Tonut in casa lagunare e coach Sacchetti segni un giocatore che merita sempre la Nazionale.

Oggi, Milano alle 17 sfida Trento. Alle 18, aperitivo con Cremona e Pesaro, alle 19 pre cena con Treviso e Reggiana e prima serata con Trieste-Cantù. Apre a pranzo Fortitudo contro Brindisi.