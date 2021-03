Nelle altre partite bene Cremona, Cantù e Brescia

Per chiudere il quadro della giornata, altre tre partite da segnalare tra playoff e salvezza.

Cremona-Trento 95-87: Partita importante per entrambe: Trento trova uno stop pesante e per nulla banale contro una avversaria alla ricerca di prestazioni importanti. Lombardi che agganciano la Fortitudo, mentre Trento si riavvicina alla zona calda. 17 di un ottimo Mian in casa cremonese, 24 di Maye e 22 di Williams per le due forze dei trentini.

Cantù-Treviso 83-76: Vittoria importante in chiave salvezza per la squadra di casa al PalaDesio. Treviso in trasferta fatica e non è una notizia e perde una occasione importante per la corsa all'ottavo posto.Cantù stacca Varese con 22 di Gaines che conferma la sua utilità.

Brescia-Reggiana 89-79: Bella vittoria della squadra padrona di casa al PalaLeonessa. Settimo posto guadagnato per la squadra lombarda, mentre la squadra emiliana non muove la classifica. 22 e 15 assist di Chery e altra doppia doppia di un Burns on fire da 16 e ben 23 assist e 10 e 12 assist di Crawford e Brescia così fa innamorare. 19 di Taylor in casa Reggio Emilia, ma squadra che dimostra ancora molta fatica.