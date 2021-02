Tre anticipi in Serie A: vincono Virtus,Sassari e Brindisi

Dopo la Nazionale e il Venerdì di Eurolega (con la sconfitta del Barcellona contro l'Asvel a sorpresa), torna il nostro campionato con tre partite assolutamente importanti delle squadre che vedremo in settimana tra Eurocup e Champions.

Virtus-Varese 85-76: Vittoria scontata della Virtus che batte una Varese sempre più incasinata e disunita. Seconda sconfitta per i lombardi contro una bolognese, dopo il crollo a Masnago contro la Fortitudo. 21 di Adams in casa V nere e 13 al rientro per Belinelli. 19 e 13 rimbalzi per Douglas e solo 12 per Scola per Varese.

Sassari-Venezia 96-88: Partita bellissima per il big match di questa giornata. I sardi in casa confermano un rullino impressionante e per nulla facile da tenere. Per Venezia, sconfitta che pesa dopo la buona Copap Italia. 20 di Kruslin in casa Dinamo, 24 di un super Tonut in casa lagunare e Stefano rimane sempre di più un giocatore da considerare per coach Sacchetti.

Brindisi-Trieste 81-74: Atto secondo di questa sfida dopo quella di Coppa Italia e stesso risultato. La Stella del Sud torna a vincere contro una avversaria complicata, ma in calo nelle ultime uscite. 15 e 10 rimbalzi per Willis tra i pugliesi privi di Harrison. 19 di un super Doyle tra i giuliani.