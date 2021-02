Seconda sconfitta di Milano. Crollo di Varese 

Terza di ritorno nel nostro campionato che è stata aperta dalla bella prova di Virtus corsara a Cremona 88-75 con Belinelli da 17, ma soprattutto i 28 di Hunter e 17 e 13 rimbalzi di Williams in casa Cremona.

Cantù-Varese 97-82: Bella prova della squadra di casa che batte una Varese con tanti limiti e in crisi davvero netta. 18 di Smith devastante in casa canturina e il progetto Bucchi da qualcosa in cambio, mentre Bulleri deve fare i conti con una squadra assente: 14 e 11 rimbalzi di Scola, ma l'argentino sembra solo.

Milano-Trieste 81-100: Seconda sconfitta per Milano con il Chacho che si fa male, ma Trieste è sempre di più bella. 24 di Fernandez, in casa Milano 15 di Datome e Hines e sconfitta che pesa parecchio dopo la bella Eurolega.

Trento-Fortitudo 64-78: Bella prova di Bologna che mette a referto due punti importanti per credere alla salvezza. Trento esonera coach Brienza e solo Maye e Williams si salvano. La F mette la difesa e recupera Saunders da 26 punti.

Brescia-Treviso 91-94: Trevigiani sempre più belli e squadra che sta costruendo la post season e provare ad entrare nei playoff. Brescia ancora in netto ritardo: partita complicata per la Leonessa, ma Treviso sogna con i 29 di Imbrò.

Pesaro-Venezia 65-78: Bella vittoria in trasferta dei klagunari su un campo difficile per una squadra che si è tolta impegno europeo e sta ricostruendo la sua stagione. Pesaro ancora debole con le grandi e deve fare ancora il passo.