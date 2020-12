Non solo il match del Forum: vincono le due bolognesi, Brescia è guarita

Non solo il big match del Forum tra Milano e Brindisi, ma nelle altre partite grandi risultati e rimane la pecca di Roma e di un fallimento che poteva essere evitato come quello di Roma.

Pesaro-Fortitudo 70-78: Comincia bene l'avventura di coach Dalmonte sulla panchina bolognese. Una vittoria per nulla scontata, su un parquet complicato come quello marchigiano con Totè assoluto protagonista della serata. La F finalmente difende e ci mette il cuore davvero come chiedono e vogliono i tifosi.

Sassari-Treviso 97-93: Partita a punteggio alto tra le due squadre che tirano meglio in stagione. Sassari si conferma letale in casa e dimostra di poter stare davvero bene. 20 e 10 rimbalzi di Burnelle 17 di Bendzius confermano la facilità al tiro sarda, 25 di Logan e 20 di Russell in casa veneta.

Brescia-Venezia 71-69: Vola Brescia e sembra davvero guarita e poter volere la rimonta incredibile. 13 di Chery, ma in casa lombarda brilla il gran lavoro e il sacrificio di Vitali spesso troppo attaccato. 22 e 10 rimbalzi di Daye in casa lagunare.

Trieste-Virtus 60-77: La Bologna bianconera attende Belinelli (contro Sassari forse il suo esordio), ma supera una Trieste che torna protagonista in campionato dopo qualche rinvio per Covid. 18-11 di Gamble assoluto protagonista di una squadra che cerca di uscire dalle polemiche.

Varese-Reggiana 76-89: Notte fonda per la squadra di casa, incapace di vincere nelle ultime giornate e che sembra molto diversa da quella vista nella prima parte. 21 della coppia Scola-Strautins in casa lombarda, 28 di un super Taylor in casa emiliana.

Trento-Cantù 74-73: Partita molto equilibrata: canturini che dimostrano di essere davvero una squadra difficile e mai doma, ma Trento ha ricominciato a stupire. 25 di Williams in casa trentina dimostrano la forza di una squadra che vuole ricominciare a guardare le finals di Coppa Italia.