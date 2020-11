Non c’è mai partita al Forum: Milano batte Brescia per 87-56

L' Olimpia archivia la sconfitta in Eurolega battendo Brescia per 87-56. Un più 31 frutto di una partita sempre dominata per i biancorossi che restano imbattuti in campionato.

Messina ha buone risposte dalle seconde linee, ma c'è da segnalare l'infortunio di Gigi Datome nel finale del primo tempo (fastidio muscolare). L’MVP della partita è sicuramente Michael Roll autore di un altra ottima prestazione. Per la Germani pesano le brutte percentuali al tiro.

LA PARTITA

1° Quarto 23-9 - Milano inizia subito forte con due triple consecutive di Roll e, grazie alla difesa che brava a contestare efficacemente ogni tiro, scappa subito via con Esposito costretto a chiamare time out sul 13-3. Il vantaggio si allarga ulteriormente grazie anche al buon impatto di Brooks, ma in generale l'Olimpia mostra una grande circolazione di palla e con la mano molto morbida esprime il gran talento del proprio roster. Burns muove finalmente i punti sul tabellone a due minuti dalla fine del primo quarto che finirà poi 23-9 frutto anche dei 2/16 dal campo per la Germani.

2° Quarto 44-24 - Ad inizio del secondo quarto c'è la reazione di Brescia che torna a meno 9, ma è troppo timida perchè Rodriguez è subito pronto rispondere seguito da Moretti con Esposito che ferma nuovamente la gara sul punteggio di 32-15. Sul finire del primo tempo Messina però perde per infortunio Datome, per il capitano azzurro un fastidio muscolare che gli fa abbondare la partita prima della fine.

3° Quarto 72-37 - Brescia torna sul parquet con un altro atteggiamento segnando tre canestri consecutivi, ma Milano ritorna a segnare con costanza e con Shields e LeDay supera anche i 30 punti di scarto archiviando definitivamente la gara.

4° Quarto 87-56 - Messina da tanto spazio alle seconde linee visto anche i prossimi impegni europei e l'Olimpia subisce in avvio dell'ultimo quarto un parziale di 0-12, ma non si scompone e conduce fino al fischio finale con tranquillità.

IL TABELLINO

A|X ARMANI EXCHANGE OLIMPIA MILANO – GERMANI BRESCIA 87-56 (23-9, 44-24, 72-37)

A|X ARMANI EXCHANGE OLIMPIA MILANO: LeDay 15, Moretti 8, Micov 8, Roll 14, Rodriguez 6, Biligha 5.

GERMANI BRESCIA: Burns 12, Moss 6, Sacchetti 4, Ancellotti , Bertini ne, Cline 15, Vitali 2, Parrillo, Chery 3, Bortolani 10, Ristic.