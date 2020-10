LBA Serie A - Milano vince in scioltezza contro Roma

Milano torna in campo dopo neanche 48 ore dalla splendida vittoria contro il Real Madrid e lo fa nei migliori dei modi battendo in campionato la Virtus Roma per 93-71. Un risultato mai messo in discussione con l'Olimpia che prende il largo già nel primo tempo e nella ripresa gestisce. Nonostante le assenze pesanti (si è aggiunto da venerdì Delaney ndr) i giocatori di Messina dimostrano ancora una volta la netta superiorità in Italia. Gli uomini di Bucchi ci provano fino alla fine, ma contro la corazzata meneghina alzano bandiera bianca solo dopo un quarto ma senza mai mollare del tutto.

Quattro su quattro per l'Olimpia Milano e può già pensare alla delicata gara di giovedì in Russia contro lo Zenit covid permettendo.

LA PARTITA

1° Quarto 25-16: Milano gioca in maniera tranquilla ma allo stesso tempo domina all'interno dell'aerea tentando, di conseguenza, poche triple. Roma inizia malissimo al tiro ma verso la fine del quarto alza le percentuali chiudendo sotto la doppia cifra. L'Olimpia bene anche a rimbalzo.

2° Quarto 53-30: Roma chiude sotto di 23 lunghezze non riuscendo a stare al passo delle scarpette rosse, i giallorossi se non riescono a sviluppare un buon tiro vanno subito in difficoltà. Milano dopo neanche 48 ore dalla gara contro il Real gioca una partita di grande efficienza, non scendono mai d'intensità ed archiviando già la pratica Virtus piazzando un parziale di 28-12. Ancora male a rimbalzo Roma (21-8 ndr).

3° Quarto 77-47: Ax continua a giocare con una certa autorità, concentrazione e una precisione quasi chirurgica al tiro con Messina che predilige quei giocatori che stanno trovando pochi minuti in Eurolega. Roma sta già pensando alla prossima partita.

4° quarto: Nonostante i due punti siano ormai archiviati, Ettore Messina da noto perfezionista che è, si arrabbia ancora per alcune scelte che consentono a Roma di "vincere" il quarto.

AX ARMANI EXCHANGE MILANO-VIRTUS ROMA 93-71 (25-16, 53-30, 77-47)