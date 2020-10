Sorride la Fortitudo, male la Virtus

Giornata interessante tra campionato ed Eurolega per partite importanti e interessanti.

Virtus-Cremona 92-95: Partita incredibile dove la squadra lombarda condanna la Virtus alla prima sconfitta stagionale. Bolognesi non perfetti e rivedibili, mentre Cremona mette a segno una bella prestazione. In casa lombarda, 28 di Poeta, veterano del nostro campionato ma ancora decisivo. In casa Virtus, 22 di Teodosic inutili alla vittoria.

Fortitudo-Trento 90-73: Finalmente la F! L'Aquila torna a volare e prende i primi due della stagione con una prestazione di carattere come contro Varese, ma è più precisa. Trento alla terza sconfitta stagionale per una squadra che corre in Eurocup, ma in campionato ha enormi limiti. Decisivo nella F un super Fantinelli.

Khimki-Kaunas 70-84: Un Khimki assolutamente diverso e molto meno spettacolare da quello della scorsa stagione. Una squadra che non riesce a mettere in luce le sue doti in Eurolega, mentre attenzione al Kaunas: squadra perfetta alla seconda vittoria in due partite e con Grigonis da 21 punti, mentre in casa russa da segnalare la doppia doppia di Jerebko da 23 punti e 12 rimbalzi.