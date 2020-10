Serie A: Impietosa Fortitudo che crolla a Roma 81-76

Parte davvero male la stagione della Fortitudo Bologna. Dopo la vittoria di Treviso 84-80 su Trento, oggi nel lunch match la Fortitudo testava una Roma per nulla perfetta e nettamente sfavorita. La squadra della Capitale vince con merito 81-76 e surclassa una Bologna pessima e addormentata.

Primo quarto che la F gioca bene, ma è capace di farsi rimontare e chiuderlo sul venti pari. Il problema inizia nel secondo periodo: Roma riesce a giocare un basket davvero più fluido e mette in campo una difesa perfetta coach Bucchi. Fortitudo che rimane con un problema impietoso nei rimbalzi in attacco e Roma sfrutta, chiudendo all'intervallo lungo in vantaggio di 44-32 con un secondo parziale dove rifila un 24-12 a Bologna.

Terzo periodo, Bologna si sveglia e avvicina le distanze ritrovando Banks (assente nel primo tempo) e centrando meglio la retina. Il quarto periodo ancora con troppi limiti per la Fortitudo che rientra si sul 69-65 Roma, ma non è capace di chiudere la rimonta. Bologna deve davvero ancora lavorare: la squadra non è da playoff in questo momento, mentre Roma riscatta una Supercoppa per nulla buona e ringrazia un Hunt da 24 punti e 9 rimbalzi, imprendibile sotto canestro, e 19 di Robinson. F che deve ringraziare un Fantinelli e un Withers da 16, doppia-doppia di Happ da 13 e 12 rimbalzi, ma troppi limiti ancora nella squadra. Per Roma vittoria davvero meritata e che premi ala squadra per come è stata messa in campo.