Legabasket serie A: risultati e tabellini della quarta giornata

Non ci sono sorprese nella quarta giornata di campionato. Fattore campo rispettato in 5 dei 7 incontri, big tutte vittoriose, continua l'affanno di Reggio Emilia, ancora relegata a quota 0.

A livello individuale, grandi prove di Jason Rich, Jeremy Chappell ed Eric Mika.



Milano gioca per un tempo al gatto col topo con Brindisi, poi nel terzo periodo accelera spinta da un positivissimo Cinciarini. Brindisi si toglie l'effimera soddisfazione di aver chiuso in vantaggio il primo tempo, grazie soprattutto a Cody Lalanne, che nel secondo periodo mette a segno 11 punti con 3/3 dalla lunga distanza. A punteggio pieno anche Venezia, che supera Cremona con una gestione perfetta del proprio roster. De Raffaele ruota 10 uomini a cui concede da un minimo di 13 minuti (a Watt, peraltro top scorer con 20 punti) a un massimo di 23 (a Haynes che di punti...non ne realizza). Di contro, Cremona è una squadra sbilanciata: dei 48 tiri da 2 presi dalla squadra, 25 sono presi dal duo Johnson-Odom Sims. Senza Fesenko e il lungodegente Lawal, Avellino supera con pochi patemi Pistoia, con Jason Rich e Dezmine Wells che fanno quello che vogliono contro la difesa della Flexx. Primo successo di Capo d'Orlando a Reggio Emilia, che resta a quota 0: non basta un commovente Della Valle. Chissà se anche quest'anno i siciliani azzeccheranno l'innesto giusto a stagione in corso, se lo faranno potrebbero continuare a sorprendere. Torino torna alla vittoria dopo lo stop di Avellino; Pesaro parte forte grazie ai 14 punti di Mika con 7/7 al tiro nel primo quarto, poi i problemi di falli del lungo americano spengono l'attacco della Vuelle. Con Smith e Culpepper non in giornata di grazia, Cantù si poggia su Chappell e Burns per superare Trento, la cui difesa è lontana dall'impermeabilità della scorsa stagione. Difesa invece arma vincente della Virtus, che ferma a quota 72 Sassari, miglior attacco nelle prime 3 giornate.

La giornata sarà completata dal posticipo tra Brescia e Varese.

Classifica

Milano, Venezia 8; Brescia, Avellino, Bologna, Torino 6; Sassari, Pistoia, Cantù 4; Varese, Pesaro, Cremona, Trento, Capo d'Orlando 2; Reggio Emilia, Brindisi 0

The Flexx Pistoia - Sidigas Avellino 71-86 (19-14, 10-26, 20-26, 22-20)

McGee 5 (1/1, 1/5), Kennedy 13 (6/13, 1/3 ai luberi), 17 rimbalzi, Barbon, Laquintana 4 (2/4), Mian 11 (2/4, 0/3, 7/8), Gaspardo 7 (3/4, 0/2, 1/3), Onuoha (0/1, Bond 4 (2/6), Magro 2 (1/1), Sanadze 10 (3/6, 1/3, 1/2), Moore 15 (3/6, 2/7, 3/4), 8 assist

Zerini 6 (3/3, 0/4, 3/5), Wells 17 (7/11, 0/1, 3/5), Fitipaldo 2 (1/4, 0/1), 5 assist, Leunen 2 (1/3, 0/1), 10 rimbalzi, Scrubb 9 (2/2, 1/2, 2/2), Filloy 15 (2/4, 1/4, 8/8), D'Ercole (0/1 da 3), Rich 28 (10/14, 1/1, 5/5), Ndaiaye 7 (3/4, 1/4 ai liberi)

Umana Reyer Venezia - Vanoli Cremona 92-81 (30-25, 23-21, 23-13, 16-22)

Haynes (0/1 da 3), 6 assist, Peric 12 (5/10, 0/2, 2/3), Johnson 12 (3/6, 2/4), Bramos 8 (1/2, 1/3, 3/3), Faveretto (0/1 da 3), De Nicolao 2 (1/2, 0/2), 5 assist, 5 perse, Jenkins 7 (1/3 da 3, 4/6 ai liberi), Orelik 21 (1/4, 5/7, 4/4), Bolpin, Ress (0/1, 0(1), Biligha 10 (5/9), Watt 20 (6/7, 1/1, 5/5)

Johnson-Odom 27 (5/14, 4/6, 5/7), Martin 13 (4/7, 1/2, 2/3), Gazzotti, T. Diener (0/1, 0/1), Ricci 4 (2/4, 0/3), 6 rimbalzi, Ruzzier 3 (1/2 da 3), Portannese 2 (1/2, 0/1), Sims 14 (6/11, 2/5 ai liberi), D. Diener 7 (2/3, 1/4), Milbourne 11 (4/6, 1/2)

Grissin Bon Reggio Emilia - Betaland Capo d'Orlando 69-75 (20-16, 21-21, 12-18, 16-20)

Candi 5 (1/2 da 3, 2/2 ai liberi), De Vico 2 (1/1, 0/1), Markoishvili 13 (2/4, 3/10), Della Valle 26 (5/10, 4/7, 4/4), 6 assist, Wright 8 (2/4, 1/4, 1/2), Mussini 9 (3/4, 1/5), Nevels 5 (1/4, 1/1), Sanè (0/3 da 3), Reynolds 1 (0/5, 1/2 ai liberi)

Kulkoka 19 (2/5, 5/7), Atsur 13 (2/3, 3/4), Delas 6 (3/6), Alibegovic (0/1, 0/3), Ikovlev 12 (3/4, 2/5), 8 palle perse), Wojciechowsi 6 (3/3, 0/1), Edwards 13 (4/5, 1/3, 2/2), 8 rimbalzi, Ihring 6 (3/3, 0/3)

Fiat Torino - VL Pesaro 88-79 (17-30, 24-16, 26-16, 21-17)

Garrett 10 (1/4, 1/3, 4/6), 6 assist, Vujacic 23 (2/5, 5/11, 4/4), Poeta (0/1, 0/2), Patterson 14 (5/6, 0/4, 4/4), Washington 15 (5/7, 1/1, 2/2), Okeke (0/1, 0/1, 0/2), Mazzola 4 (2/2), Mbakwe 10 (5/9), 7 rimbalzi, Iannuzzi 12 (4/7, 4/5 ai liberi)

Omogbo 10 (1/5, 1/4, 5/6), Ceron 14 (2/4, 3/9, 1/2), Mika 20 (9/10, 2/2 ai liberi), 9 rimbalzi, Moore 21 (4/9, 4/8, 1/1), Bocconcelli, Ancellotti 6 (3/5, 0/1), Little 2 (1/3, 0/4), Bertone 5 (2/4, 0/1, 1/4), Monaldi 1 (0/1, 1/2 ai liberi), Serpilli (0/1)

EA7 Emporio Armani Milano - Happy Casa Brindisi 93-73 (17-16, 19-21, 33-20, 24-16)

Goudelock 19 (7/10, 1/4, 2/2), Micov 12 (2/5, 2/4, 2/2), Pascolo 4 (1/4, 0/1, 2/2), Cinciarini 13 (5/10, 1/1), Cusin 8 (3/3, 2/2 ai liberi), Abass 6 (0/2, 2/2), M'Baye 8 (1/1, 1/3, 3/4), Theodore 7 (3/5, 0/4, 1/2), Jefferson 5 (1/2 da 3, 2/2 ai liberi), Gudaitis 11 (3/3, 5/6 ai liberi)

Suggs 13 (1/3, 3/7, 2/2), Barber 8 (2/6, 1/2, 1/3), Tepic 3 (0/3, 1/1), Oleka (0/3), Mesicek 9 (3/3, 0/3, 3/5), Cardillo 8 (1/2, 2/3, 0/2), Giuri 2 (1/3, 0/4), Lalanne 21 (5/7, 3/5, 2/2), 10 rimbalzi, Randle 9 (3/7, 3/5 ai liberi)

Red October Cantù - Dolomiti Energia Trentino 88-80 (20-22, 25-22, 22-19, 21-17)

Smith 10 (2/4, 2/5), Culpepper 2 (1/5, 0/3), Cournooh 10 (0/3, 2/3, 4/6), Parrillo 3 (1/1 da 3), Crosariol 12 (6/8, 0/3 ai liberi), Maspero, Raucci, Chappell 24 (7/11, 2/3, 4/5), Burns 20 (7/11, 2/6), 9 rimbalzi, Thomas 7 (1/5, 1/3, 2/2)

Sutton 14 (5/10, 1/3, 1/2), 12 rimbalzi, Silins 3 (1/4 da 3), Baldi Rossi 11 (2/2, 1/2, 4/4), Forray 2 (1/3), Flaccadori 12 (2/3, 2/4, 2/6), Gutierrez 10 (3/7, 0/3, 4/6), Gomes 15 (3/5, 2/6, 3/4), Behana 9 (3/5, 1/1), Shields 4 (2/5, 0/1)

Virtus Segafredo Bologna - Banco di Sardegna Sassari 89-72 (18-21, 23-16, 25-23, 23-12)

A. Gentile 15 (6/13, 0/1, 3/3), 6 assist, Aradori 17 (3/5, 3/8, 2/2), Slaughter 8 (3/3, 2/4 ai liberi), Lafayett 9 (2/3, 1/3, 2/2), 7 assist, Umeh 14 (3/4, 2/5, 2/2), S Gentile 7 (0/1, 1/1, 4/6), Rosselli 6 (2/3, 0/1, 2/2), Lawson 5 (2/3, 0/1, 1/1), Ndoja 8 (1/1, 2/6)

Stipcevic 4 (2/2, 0/4), Randolph 14 (5/10, 1/2, 1/1), Jones 10 (5/9), Pierre 6 (2/2, 2/2 ai liberi), Hatcher 12 (0/3, 3/8, 3/4), Planicic 7 (3/4, 1/2 ai liberi), Polonara 8 (3/3, 0/4, 2/4), Bamforth 6 (1/5, 1/4, 1/1), Spissu 5 (1/2, 1/1), Devecchi

Record di giornata:

28 punti per Jason Rich di Avellino; 17 rimbalzi per Markus Kennedy di Pistoia; 8 assist per Ronald Moore di Pistoia e Jaime Smith di Cantù; 37 di valutazione per Jeremy Chappell di Cantù.

Prossimo turno

28/10/2017 ore 20:45

Sidigas Avellino - Red October Cantù

29/10/2017 ore 12:00

Betaland Capo d'Orlando - Fiat Torino

VL Pesaro - Vanoli Cremona

29/10/2017 ore 17:00

Banco di Sardegna Sassari - EA7 Emporio Armani Milano

Segafredo Virtus Bologna - Umana Reyer Venezia

29/10/2017 ore 18:15

Happy Casa Brindisi - Germani Basket Brescia

Openjobmetis Varese - The Flexx Pistoia

29/10/2017 ore 20:15

Dolomiti Energia Trentino - Grissin Bon Reggio Emilia