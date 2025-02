Legabasket Serie A: risultati e tabellini della prima giornata

Milano vince (e non è una sorpresa), non mostra un gioco scintillante (ma siamo alla prima) e deve soffrire fino a 6 minuti dalla fine contro Cremona. Contro l'organizzata truppa di coach Sacchetti sono le individualità a tirare l'Olimpia fuori dagli impicci: il solito Goudelock, un solido Gudaitis e un affidabile Bertans rintuzzano ogni tentativo della Vanoli di compiere l'impresa di giornata. Non inganni il +16: a 6 dalla fine, Cremona era a due possessi di distacco (54-60).

Venezia risponde passeggiando a Varese, troppo ampio il divario tra Umana e Openjobmetis, che quest'anno rischierà grosso. Johnson e Orelyk sommergono di triple Varese, che ha ben poco dal suo pacchetto di americani di seconda fascia che, per il bene di Varese, non dovrebbe terminare il campionato.

Vittoria in rimonta per Trento, che sotto 44-60 e priva di Gutierrez riesce col solito orgoglio a regalare il primo successo al PalaTrento. Le 3 S, Sutton, Silins e Shields guidano un parziale

di 26-6 (70-66), un'altra S, Slaughter, prova a riaprire la gara, ma proprio il lungo ex Real becca l'antisportivo che spegne le speranze della Virtus.

L'asse Garrett-Mbakwe e la classe non annacquata di Vujacic spingono Torino al successo contro Brindisi. L'Auxilium si porta sul +17 (44-61), subisce la rimonta guidata da Giuri, poi ci pensa l'ex Lakers Vujacic a chiudere il conto. Brindisi troppo Barber dipendente, nel bene e nel male, Torino che già mostra, anche se solo in parte, il proprio potenziale.

Priva di Bamforth e Hatcher, Sassari si affida agli ex avellinesi Randolph e Jones per superare Cantù, che resta in gara sostanzialmente per due quarti grazie al duo Smith-Culpepper, che nella ripresa si eclissa segnando solo 8 punti.

A Pesaro l'attesa sfida tra i due Moore è appannaggio di quello di Brescia.. Dallas Moore segna i punti che permettono ai padroni di casa di guidare fino al 38esimo, poi sale in cattedra Lee Moore, che realizza 9 punti nell'ultimo quarto, 5 nel parziale finale di 7-0.

La giornata sarà chiusa dal posticipo tra Avellino e Reggio Emilia e, giovedì, dal recupero tra Capo d'Orlando e Pistoia.

Dolomiti Energia Trentino - Segafredo Virtus Bologna 78-74 (12-22, 25-22, 15-19, 25-10)

Franke 6 (3/4, 0/1), Sutton 10 (2/8, 2/6), Silins 11 (1/1, 3/4), Baldi Rossi 7 (2/2, 1/1), Forray 6 (2/2, 0/3, 2/2), 6 assist, Flaccadori (0/3, 0/1), Gomes 2 (1/2, 0/2), Behanan 17 (6/11, 5/12 ai liberi), Shields 19 (6/7, 1/2, 4/4)

Gentile 15 (7/13, 0/1, 1/2), 6 perse, Umeh 12 (4/5 da 3), Ndoja (0/1 da 3), Rosselli (0/2 da 3), Lafayette 12 (3/7, 2/6), Aradori 21 (3/4, 5/11), Lawson 8 (2/5, 1/1, 1/2), Slaughter 7 (3/5, 0/2 ai liberi)

Happy Casa Brindisi - Fiat Torini 67-72 (23-27, 14-19, 12-15, 18-11)

Suggs 11 (2/4, 2/7, 1/2), Barber 19 (6/12, 2/7, 1/2), Tepic 3 (1/3, 0/3, 1/1), Oleka 2 (1/4), Cardillo (0/2 da 3), Giuri 16 (2/4, 4/9), 7 assist), Lalanne 9 (3/4, 1/3), 12 rimbalzi, Randle 7 (2/7, 0/1, 3/5)

Garrett 10 (3/10, 1/3, 1/2), 7 assist, Vujacic 12 (3/7, 2/4), Poeta 4 (2/5, 0/2), Stephens 4 (2/2), Patterson 5 (1/7, 1/3), Washington 7 (2/4, 1/1), Okeke 2 (1/1, 0/1), Jones 5 (1/1, 1/3), Mazzola 5 (1/1, 1/3), Mbakwe 14 (6/7, 2/5 ai liberi), 8 rimbalzi, Iannuzzi 4 (2/2, 0/2)

Vanoli Cremona - EA7 Emporio Armani Milano 60-76 (18-14, 15-22, 13-18, 14-22)

Martin 3 (1/1, 1/2 ai liberi), Gazzotti (0/1, 0/1), T. Diener (0/1, 0/4), 5 assist, Ricci 2 (1/2, 0/2), Ruzzier 6 (0/1, 2/4), Portannese 5 (1/2, 1/3), Sims 18 (7/17, 0/1, 4/4), D- Diener 7 (2/2, 1/2), 8 rimbalzi, Johnson-Odom 9 (2/4, 1/5, 2/5), Milbourne 10 (3/7, 1/4, 1/1

Goudelock 16 (5/9, 2/4), Micov 13 (4/6, 1/6, 2/2), Cinciarini 2 (1/3, 0/1), Cusin 4 (2/3), Abass (0/1 da 3), M'Baye 3 (1/2, 0/3, 1/2), Theodore 6 (3/7, 0/1), 6 assist, Jefferson (0/1, 0/2), Bertans 15 (2/3, 3/4, 2/2), Gudaitis 17 (4/8, 9/11 ai liberi), 17 rimbalzi

Banco di Sardegna Sassari - Red October Cantù 94-80 (21-22, 26-23, 28-16, 19-19)

Spissu 11 (4/6, 1/2), Gallizzi, Planicic 10 (4/8, 2/4 ai liberi), Devecchi 3 (1/1 da 3), Randolph 18 (9/11, 0/4), Pierre 13 (4/5, 1/2, 2/3), Jones 19 (9/14, 1/1 ai liberi), 17 rimbalzi, Stipcevic 11 (3/5, 1/4, 2/2), Polonara 9 (3/5, 1/4, 0/3), Picarelli, Tavernari (0/1, 0/1

Smith 22 (4/5, 4/9, 2/2), Culpepper 11 (3/9, 1/4, 2/3), Cournooh 5 (0/2, 1/1, 2/2), Parrillo 4 (2/3), Crosariol 4 (2/3), Raucci, Chappell 10 (2/2, 1/4, 3/3), Burns 15 (5/12, 1/4, 2/2), 12 rimbalzi, Thomas 9 (2/10, 0/3, 5/5)

VL Pesaro - Germani Basket Brescia 70-73 (26-17, 14-19, 15-16, 15-21)

Omogbo 10 (4/7, 0/4, 2/4), 14 rimbalzi, Ceron 18 (2/5, 4/12, 2/2), Mika 7 (3/6, 1/2 ai liberi), Moore 20 (2/7, 5/10, 1/1), Boconcelli, Ancellotti 2 (1/4, 0/2 ai liberi), Bertone 5 (1/2, 1/2), Monaldi 6 (0/4, 1/2, 3/4), Serpilli 2 (1/2)

Moore 17 (5/10, 0/1, 7/8), Hunt 6 (3/8), L. Vitali 11 (0/1, 3/7, 2/2), Landry 16 (3/7, 3/8, 1/2), Fall, Traini 2 (2/2 ai liberi), M. Vitali 8 (2/7, 1/2, 1/1), Sacchetti 11 (0/1, 2/5, 5/6), 9 rimbalzi, Bushati 2 (0/2 da 3, 2/2 ai liberi)

Openjobmetis Varese - Umana Reyer Venezia 62-80 (17-20, 16-24, 13-23, 16-13)

Avramovic 4 (1/2, 0/5, 2/2), Pelle 5 (2/3, 1/1 ai liberi), Natali (0/1), Okoye 6 (3/5, 0/5), Tambone 5 (2/2, 0/1, 1/2), Cain 2 (0/5, 2/4 ai liberi), Ferrero 14 (5/10, 0/3, 4/4), Wells (0/5, 0/1), Waller 14 (4/5, 2/6), Hollis 12 (5/8, 2/2 ai liberi)

Haynes 6 (0/2, 2/3), Peric 4 (1/2, 0/2, 2/2), Johnson 22 (3/4, 5/9, 1/1), Bramos 6 (2/4 da 3), De Nicolao (0/2, 0/2), Jenkins 5 (1/1, 1/2), Orelik 17 (0/4, 5/7, 2/2), Bolpin, Biligha 9 (3/3, 3/3 ai liberi), Cerella 2 (2/2 ai liberi), Watt 9 (3/8, 1/1)



Prossimo turno



07/10/2017

20:45 Fiat Torino - Banco di Sardegna Sassari

07/10/2017

20:45 Red October Cantù - Vanoli Cremona

08/10/2017

12:00 Umana Reyer Venezia - Dolomiti Energia Trentino

08/10/2017

17:00 Germani Basket Brescia - Sidigas Avellino

08/10/2017

18:15 Grissin Bon Reggio Emilia - VL Pesaro

08/10/2017

18:15 Segafredo Virtus Bologna - Betaland Capo d'Orlando

08/10/2017

20:45 EA7 Emporio Armani Milano - Openjobmetis Varese

09/10/2017

20:45 The Flexx Pistoia - Happy Casa Brindisi