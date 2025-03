Risultato finale EA7 Milano - Fiat Torino in Lega Basket serie A 2016/17 (81-74): l'Olimpia ha la meglio sui gialloblu

L'EA7 Milano vince 81-74 contro la Fiat Torino. Partita combattuta fino all'ultimo secondo, ma l'Olimpia ha avuto la meglio. Prova soddisfacente di tutta la squadra biancorossa, con Hickman e Pascolo in evidenza. Torino brava a non mollare. La squadra di Repesa ora è a più 10 sulle seconde in classifica. Primo posto quasi in cassaforte. Per oggi è tutto un saluto da Radice Arianan e da tutta la redazione di Vavel Italia

FINISCE 81-74

79-74 Torino prova con le ultime cartucce rimaste, meno cinque ma mancano solo 13 secondi al termine

77-71 Torino a meno sei, mancano 24 secondi. I gialloblu non mollano fino alla fine

77-66 Ultimi canestri per fissare il risultato

75-65 TRIPLAAA DI HICKMAN

72-65 Altro canestro per il lungo di Milano. Tripla di Wilson, Torino non molla

70-62 Quinto fallo di Mazzola, in lunetta Mclean. 1/2 per il lunho

69-62 Quarto fallo di Rakim Sanders

69-62 Palla rubata eA7 e schiacciata in contropiede per Sanders, Milano nuovamente a più 7. Minuto di Vitucci, mancano 2 minuti e 35 secondi dal trtmine

67-62 TRIPLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA DI HICKMAN

64-62 Time out chiesto da Repesa a 3 minuti e 49 secondi dal termine

64-62 Mazzola per il meno due

64-60 1/2 per Mclean dalla lunetta, fallo in precedenza fischiato a Mazzol

63-60 Time out di Vitucci

63-60 Hickman risponde a Alibegovic

61-58 Dentro Sanders e Mclean, fuori Pascolo e Raduljica

61-58 Due punti per Cuccarolo e Torino torna a farsi sotto

61-56 Quarto fallo per Cinciarini, al suo posto dentro Cerella

61-56 tiro realizzato da Washington

61-54 TRIPLAAAA DI ABASS

58-54 2 punti per Poeta

58-52 2/2 per Abass dalla lunetta, fallo in precedenza fischiato a Poeta

56-52 Tripla di Wilson ad inizio quarto quarto

Finisce il terzo quarto con l'Olimpia avanti di 7 lunghezze su Torino, 56-49.

56-49 2/2 dalla lunetta per Abass

54-49 2/2 dalla lunetta per Alibegovic, fallo in precedenza fischiato a Fontecchio

54-47 Canestro di Pascolo

52-47 Fallo in attacco fischiato ad Abass e time out immediato chiamato da Repesa. Mancano due minuti e 44 secondi alla fine del terzo quarto

52-47 Canestro di Wilson

52-45 Fuori Cinciarini e dentro Abass

52-45 1/2 dalla lunetta per Harvey, fallo in precedenza di Cinciarini

52-44 Quarto fallo di Macvan che lascia il campo, al suo posto Pascolo. Dentro anche Fontecchio, in panchina Sanders

52-44 TRIPLAAAAAAAAAAAA DI SANDERS

49-44 Gioco da tre punti realizzato da Harvey

49-41 Bel canestro dalla media per Sanders e l'Olimpia riprova a scappare

47-41 Bel canestro di Mclean e Milano torna a segnare

45-41 Wilson lascia il campo, ma si risiede subito sul cubo dei cambi

45-41 Fallo di Wilson su Macvan, poi il giocatore gialloblu rimane a terra

45-41 Dall'altra parte situazione opposta: Wilson in lunetta e fallo di Mclean. Torino è a meno quattro

45-38 2/2 dalla lunetta per Mclean falo in precedenza di Wilson

43-38 Wright a segno con una tripla

Inizia il terzo quarto, Milano in campo con: Cinciarini, Sanders, Mclean, Hickman e Macvan

Finisce il secondo quarto con l'Olimpia avanti 43-35 su Torino. Bene tutta la squadra guidata da Repesa, ma menzione speciale per Pascolo già a quota 14 punti. Gli uomini di Vitucci, dopo un gran primo quarto, si sono un po' spenti nella seconda frazione di gioco.

43-35 Canestro di Mclean

41-35 Palla rubata di Hickman e due punti in contropiede per lui

39-35 2/2 per il 21 in maglia gialloblu

39-33 Fallo di Macvan ed in lunetta Mazzola

39-33 Milano prova a riallungare e Vitucci è costretto a chiamare minuto per fermare la partita. Manca 1 minuto e 53 secondi al termine del secondo quarto

39-33 TRIPLAAA DI HICKMAN

36-33 Due punti per Pascolo

34-33 Secondo fallo di Cinciarini, in lunetta Poeta. 2/2 per il play azzurro

34-31 Penetrazione vincente di Poeta

34-29 Rientrano in campo Fontecchio e Macvan, fuori Cerella e Mclean

34-29 Canestro di Hickman, assist di Pascolo

32-29 Primi due punti della gara per Mclean, ma dall'altra parte li risponde subito Alibegovic

30-27 Altri due punti di Wright e Torino è tornata sotto

30-25 1/2 di Wright dalla lunetta, fallo in preecedenza di Hickman

30-24 Torino torna a segnare con Wright

30-22 Contropiede di Milano e finalizzato da Hickman, time out immediato di Vitucci a 6 minuti e 37 secondi dal termine del primo tempo

28-22 TRIPLAAAAAA DI PASCOLO

25-22 Fuori Sanders e di nuovo dentro Cinciarini

25-22 Dall'altra parte però arriva il secondo fallo per lo stesso Sanders

25-22 CHE CANESTRO DI SANDERS: Penetrazione e canestro in rovesciata per l'ala di Milano

23-22 Torino a meno uno, bel canestro dalla media per Mazzola

23-20 TRIPLAAAAA DI SANDERS

20-20 Di nuovo parità al forum, due punti per Pascolo

Finisce il primo quarto con Torino avanti due lunghezze su Milano. 18-20. Washington già a quota 7 punti

18-20 triplaaa per Torino

18-17 2/2 per l'ex Sassari e vantaggio Olimpia

16-17 Altro giro in lunetta per Sanders, questa volta fallo di Washington

16-17 Fallo di Mazzola, in lunetta Sanders. 1/2 per il numero 21 biancorosso

15-17 Dentroo Hickman e Cerella, fuori Cinciarini e Abass

15-17 Pascolo risponde alla tripla di Harvey

13-14 4-0 di Milano firmato da Pascolo e Abaass

9-14 Altri cambi per Repesa: dentro Mclean e Pascolo, fuori Macvan e Radujlica

9-14 Harvey in penetrazione,

9-12 Canestro da sotto di Wilson

9-10 altri due punti per Washington

9-8 TRIPLAAA DI CINCIARINI

6-8 Primo fallo di Sanders

6-8 Primo cambio per Repesa: dentro Sanders e fuori Fontecchio

6-8 Due punti per Washington

6-6 Secondo fallo di Wilson, Macvan in luetta. 2/2 per il giocatore serbo

4-6 Canestro di Abss

2-6 TRIPLAAAA DI Washington e time out immediato di Repesa

2-3 tripla Harvery

Nel giro di un minuto tre falli per Milano: Macvan, Cinciarini, Raduljica

2-0 Primi due punti della partita portano la firma di Macvan

0-0 E' INIZIATA LA PARTITA, prima palla giocata da Milano

20.44 I due quintetti

Milano:Fontecchio, Abass, Cinciarini, Macvan e Raduljica

Torino: Wright, Harvey, Mazzola, Washington e Wilson

20.42 Mancano tre minuti alla palla a due

20.38 Ed ora tocca ai padroni di casa, l'Olimpia Milano

20.37 E' il momento delle presentazioni in campo, si inizia come al solito dalla squadra ospite

20.29 I risultati dagli altri campi:

Brindisi- Cremona 94-82

Avellino- Varese 75-82

20.21 Come anticipato anche Simon assente

20.18 Anche l'Olimpia fa il suo ingresso in campo

20.17 La Fiat Torino fa il suo ingresso in campo per il riscaldamento finale

20.10 Poco prima della palla a due, l'Olimpia celebrerà la vittoria in Coppa Italia. Il trofeo è già in campo

20.05 Eccoci collegati

Buona domenica cari lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta di EA7 Milano - Fiat Torino. Come sempre siamo live dal Forum d'Assago per raccontarvi il grande basket LIVE. Restate con noi!

Questa sera l'Olimpia Milano ospita la Fiat Torino per il primo posticipo di questa 21esima giornata di Legabasket serie A, sesta giornata del girone di ritorno.

L'EA7 comanda in solitaria la classifica nostrana (8 punti di vantaggio su Avellino seconda ndr), anche se arriva dall'ennesima sconfitta in Eurolega questa volta sul campo di Vitoria.

Una settimana difficile per Jasmine Repesa che deve fare i conti anche con gli infortunati: stagione finita per Zoran Dragic (lesione al crociato), stop di un mese per Mantas Kalnietis (lesione all'adduttore). Sulla via del recupero è invece Kruno Simon: il croato sarà assente questa sera, ma il suo rientro appare vicino.

Questa sera l'Olimpia festeggerà la Coppa Italia vinta un paio di settimane fa a Rimini. Capitan Cinciarini, prima della palla a due, alzerà il trofeo vinto in Romagna.

Quindi una EA7 incerottata ospita una Fiat Torino bisognosa di punti per qualificarsi ai play off. La squadra gialloblu è a quota 20 punti forte del bilancio ad oggi in perfetta parità di 10 vittorie e altrettante sconfitte.

Così il coach Vitucci alla vigilia della gara: "Umiltà e orgoglio per sfidare i migliori. E’ questa la base da cui dobbiamo partire, sapendo che dovremo disputare una partita sopra le righe per poter risultare competitivi contro l’EA7 Emporio Armani Milano. Siamo chiamati ad accettare il gusto della sfida per misurare anche e soprattutto noi stessi".

PRECEDENTI, STATISTICHE E CURIOSITA'

Sono 46 i precedenti tra queste due squadre con l’Olimpia che conduce la serie storica 30-17.­ A Torino, l’Olimpia è 16-10. Queste due squadre si sono affrontate tre volte in semifinale scudetto e l’Olimpia ha sempre vinto la serie.

Lo scorso anno il fattore campo venne rispettato con l’85-83 per Torino al Pala Ruffini nonostante i 23 di Jamel McLean e la risposto dell’Olimpia a Milano dopo un tempo supplementare 94-90 con 19 punti di Kruno Simon. Nella partita di andata l’Olimpia ha sbancato Torino 100-97 con 16 punti di Kruno Simon.

Non ci sono ex tra queste due squadre, anche se il playmaker di Torino, Peppe Poeta, è stato compagno di squadra in Nazionale di Andrea Cinciarini, inoltre ha giocato a Teramo con Bruno Cerella e a Trento con Davide Pascolo. Valerio Mazzola è stato compagno di squadra a Bologna (Virtus) di Simone Fontecchio. Il coach di Torino, Frank Vitucci, ha allenato Cerella a Varese.

