Finalmente è arrivato l'annuncio ufficiale: Jasmin Repesa è il nuovo allenatore dell'Olimpia Milano.

Queste alcune parole riportate nel comunicato ufficiale della società: “La Pallacanestro Olimpia EA7 Emporio Armani Milano comunica che il nuovo capo allenatore della prima squadra è il Signor Jasmin Repesa, 54 anni compiuti lo scorso 1 giugno, proveniente dal Cedevita Zagabria dove ha vinto il titolo di Croazia e la Coppa Nazionale. Repesa ha allenato in Italia alla Fortitudo Bologna, a Roma e Treviso. Ha vinto lo scudetto nel 2005 e raggiunto una finale di Eurolega nel 2004, tutto con la Fortitudo.”



Repesa è un allenatore di enorme esperienza: ha allenato in Croazia, Spagna, Turchia, Polonia e, ovviamente, Italia. Nel Bel Paese ha iniziato nel lontano 2002 a Bologna, sponda Fortitudo. Rimane in Piazza Azzarita fino al 2006 e, in questi quattro anni raggiunge sempre la finale scudetto, vincendola però solamente nella stagione 2004/05. Nella stagione 2003/04, invece, conquista addirittura le Final Four di Eurolega, perdendo solamente in finale contro uno stratosferico Maccabi Tel Aviv.

La sua avventura italiana prosegue anche dopo l'addio alla Fortitudo: nell'estate del 2006, infatti, viene ingaggiato dalla Virtus Roma. Con la squadra della Capitale raggiunge traguardi importanti, come due qualificazioni alle Top 16 di Eurolega, una semifinale ed una finale scudetto. La parentesi romana si conclude, però, con le sue dimissioni date nell dicembre 2008.

Nel gennaio 2010 Jasim Repesa subentra a Frank Vitucci sulla panchina della Benetton Treviso. Resterà in Ghirada fino all'estate del 2011. Nell'anno e mezzo trascorso a Treviso ha lanciato un giovanissimo Alessandro Gentile ed è proprio dalla coppia Repesa-Gentile che l'Olimpia vuole ripartire. Per Milano, con oggi, inizierà anche ufficialmente il mercato, sia in entrata che in uscita. C'è molta curiosità tra addetti ai lavori e tifosi sulla squadra che si troverà ad allenare Repesa a settembre. Per ora, tranne la separazione con Hackett, non c'è stata ancora alcuna mossa ufficiale. Voci di corridoio parlano di un forte interessamento nei confronti del capitano azzurro Gigi Datome ma, di concreto, non c'è ancora nulla. Così come, altre voci, vogliono Melli sempre più vicino al Bamberg di Andrea Trinchieri, pare addirittura con un contratto triennale ed il duo reggiano Cinciarini-Cervi alla corte di coach Repesa il prossimo anno.

Per ora restano voci ma, a breve, sicuramente il mercato inizierà ad entrare nel vivo.