Banchi-Milano: è finita. Si riparte da Repesa?

Con un comunicato arrivato nella tardi mattinata di oggi, l'Olimpia Milano ha comunicato la risoluzione anticipata del contratto in essere con Luca Banchi. Il coach grossetano termina così la sua avventura milanese, conclusasi con una inaspettata eliminazione in semifinale scudetto avvenuta per mano della Dinamo Sassari.

Le sue due stagioni milanesi sono state, secondo molti, al di sotto delle aspettative. Non dimentichiamo però che è stato lui a guidare l'Olimpia in una incredibile cavalcata europea, terminata lo scorso anno solamente contro i campioni del Maccabi Tel Aviv e, forse ancora più importante, è stato lui l'allenatore che ha riportato lo scudetto a Milano dopo diciotto lunghi anni. In questi due anni non è stato esente da critiche, principalmente per la qualità del gioco offensivo espresso dalle sue squadre e per qualche scelta non sempre condivisibile.

Dopo investimenti così importanti per il campionato italiano, probabilmente ci si sarebbe aspettato un dominio in stile Siena, ma purtroppo per l'Olimpia questo dominio non si è concretizzato e, anzi, se non fosse stato per un incredibile canestro di Jerrells nella serie contro Siena, forse non sarebbe nemmeno arrivato il tanto agognato scudetto.

Ora Milano si trova ad un bivio e potrebbe addirittura rivoluzionare la squadra: la prima mossa è stata il ritorno di Livio Proli a cui è stata riaffidata la guida da Giorgio Armani in persona dopo un anno trascorso negli USA per lavoro. La seconda mossa, in ordine cronologico, è stata la già citata risoluzione contrattuale con Luca Banchi. Ora, dopo aver effettuato diversi sondaggi ed anche un tentato assalto a Joan Plaza, pare che la dirigenza Olimpia sia ai dettagli con Jasmin Repesa. Da lui, quindi, potrebbe ripartire la nuova Milano, che però, stando a quanto dicono rumors di mercato, potrebbe perdere Nicolò Melli, diretto al Bamberg di Andrea Trinchieri. Ricordiamo poi la partenza, già ufficializzata qualche giorno fa, di Daniel Hackett e le continue voci sul possibile salto in NBA di Alessandro Gentile. Insomma, per i tifosi di Milano sarà un'estate molto lunga e piena di voci, smentite e conferme.

Aspettando la conclusione del campionato e, quindi, l'apertura delle danze di mercato, vogliamo fare un grosso in bocca al lupo a coach Luca Banchi!