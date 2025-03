Daniel Hackett lascia l'Olimpia Milano

La probabile rifondazione dell'Olimpia Milano comincia con un addio per certi versi inaspettato: poco fa infatti Daniel Hackett, con un post sul suo profilo ufficiale Instagram, tramite poche righe ha lasciato intendere che la sua strada e quella della società meneghina si separeranno in estate, dopo una stagione e mezza.

Nel giro di pochi minuti è arrivato anche il comunicato ufficiale della società a confermare il tutto:

"La Pallacanestro Olimpia EA7 Emporio Armani Milano comunica che in data odierna il club e il giocatore Daniel Hackett hanno deciso consensualmente di risolvere il contratto in corso. L’Olimpia desidera ringraziare Daniel Hackett e gli formula i migliori auguri per il suo futuro"

Già, quale futuro per Hackett? L'NBA resta un sogno nemmeno troppo lontano, visto il costante interesse dei Dallas Mavericks (e sembra anche dei Sacramento Kings), ma le offerte principali giungono dalla Spagna. Una cosa è però certa: la rifondazione dell'Olimpia non ripartirà da Daniel Hackett.