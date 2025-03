Semifinali, Milano espugna Sassari: si deciderà tutto a gara 7

Alessandro Gentile dopo gara 5 aveva fatto una promessa ai suoi tifosi: "Ci rivedremo qui Mercoledì" e l'ha mantenuta: Milano sbanca Sassari (67-74), annullando così il secondo match point alla Dinamo e portando la semifinale a gara 7 tra le mura amiche del Mediolanum Forum. L’Olimpia Milano, come sabato, rimonta da un pessimo primo tempo, dove è finita anche a -14, rinasce nel secondo tempo dominando a rimbalzo e ancora guidata dalla coppia Gentile (21 punti) - Samuels(18 con 4 assist) vince così la sua seconda partita consecutiva. Stasera bene anche Brooks (18 punti), ma anche Ragland in cabina di regia. Sassari come detto bene nei primi venti minuti, ma anche oggi è calata nella seconda frazione di gioco.

La tensione è alta e lo si vede perchè per i primi minuti le due squadre non trovano mai la via del canestro e solo dopo quasi 4 minuti è Logan a sbloccare il match. Sassari c'è, vuole chiudere questa seria e prova a spingere provando già andare in fuga con Milano spettatrice, offensivamente bloccata e il primo quarto termina 17-8 per i padroni di casa. E' ancora la coppia Alessandro Gentile - Samardo Samuels a dare uno scossone ai loro compagni di squadre e riportando l' Olimpia sotto solamente di 3 lunghezze. La squadra di Sacchetti aumentare il ritmo e trova facilmente la realizzazione (con l'Olimpia in bonus dopo soli due minuti: 20 a 6 il computo dei liberi all’intervallo) e piazza un 11-0 per raggiungere il massimo vantaggio sul 33-19. Ma un Marshon Brooks dolorante piazza 7 punti negli ultimi minuti e Milano chiude sotto solo di 7 lunghezze (36-29 il punteggio)

Come sabato, la squadra di Banchi domina il terzo quarto piazzando subito un parziale di 11-2, portato avanti da Brooks, Gentile e Samuels alzando l'intensità a livello difensivo e trovando così il pareggio ed il primo vantaggio della partita (38-41 al 24’). La Dinamo rimane in match grazie a Sosa, ma Milano si affida ancora al suo centro giamaicano e chiude il terzo quarto sopra di 5 punti (49-54 al 30’). L'Olimpia parte bene anche nell'ultima frazione di gioco con il nuovo massimo vantaggio firmato David Moss (+11, 51-62 ) che non molla di un centimentro, continuando a segnare e. l’allungo prosegue. Sassari nel finale ritrova la via del canestro con Lawal, ma è troppo tardi: L'Ea7 vince gara 6 e si ritorna al Forum per la decisiva gara 7.