Semifinali, Milano guidata da uno strepitoso Gentile vince ed impatta la serie

Milano questa volta non sbaglia: Dopo la sconfitta di gara 1 vince 84-71 sulla Dinamo Sassari al termine di una partita condotta per tutti i 40'. Il man of the match è sicuramente Alessandro Gentile caricato dall'espulsione di gara 1 chiude con 25 punti(molto bene anche Moss con 18 punti, Samuels ha dominato sotto canestrocon 14 punti e 12 rimbalzi, Hackett con 13) Non bastano a Sassari i 18 punti di Sosa, i 13 di Dyson e gli 11 a testa di Sanders e Kadji. L’Olimpia come detto comanda dall’inizio alla fine e si prende gara 2 pareggiando sull’1-1 la serie con Sassari ed ora la sfida si trasferisce in Sardegna.

Parte forte Milano decisa di riscattare il passo falso di venerdì sera: Guidata dal trio Gentile- Hackett- Moss ( con il nativo di Chicago protagonista in attacco, con 9 punti nei primi sei minuti della partita) piazza un parziale di 15-0. Time out immediato di Sacchetti ma la Dinamo trova punti solo in lunetta, la squadra di Banchi vola fino al +17 (27-10 al 9’). Sassari si risveglia nel secondo quarto, aumenta l'intensità difensiva e Milano perde qualche sicurezza( prova negativa di Keliza, Ragland e Brooks ). Sassari strappa l'inerzia ai padroni e in un amen, trascinata da Sosa (il migliore tra i suoi), rientra in partita a -6: 29-23 a metà del quarto. Finale caldo (fischiati molti falli tecnici), ma la Dinamo rientra definitvamente in partita con la tripla di Vanuzzo allo scadere che manda tutti all'intervallo sul 42-35.

Milano prova ad allungare ad inizio terzo quarto con Gentile che regala ai suoi una nuova doppia cifra di vantaggio (58-44 al 27’). Sassari non molla, Kadji e Sosa provano a tenerla in gara, ma la squadra di Banchi scappa via definitvamente, ancora guidati dal capitano (71-55 al 33’) e nell'ultimo quarto gestisce il vantaggio riportandosi sopra di 16: gli isolani non riescono a cambiare l'inerzia ed alzano Bandiera Banca. Vince Milano 84-71. Sassari che viene tradita da un Logan che chiude a 0 punti ben difeso dalla coppia Cerella- Moss. L’Olimpia comanda dall’inizio alla fine e si prende gara 2. La serie si sposta ora in Sardegna, con gara 3 e gara 4 in programma a Sassari martedì 2 e giovedì 4 giugno.