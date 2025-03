Non è LeBron ma è pur sempre James, il nuovo acquisto dell'Olimpia EA7

The intimidator, così come era chiamato in Grecia, sbarca in Italia (dove già gioca il fratello, a Brindisi) e va a rafforzare il reparto lunghi di Luca Banchi.

Reparto che entra ora di diritto tra i migliori d'Europa. Persi Kangur e Lawal, è tuttavia notevolmente migliorato con gli arrivi di James e Kleiza, i quali portano prima di tutto una grande esperienza oltre che ad una grande abilità tecnico-atletica. Con il rinnovo di Melli e la conferma di Samardo Samuels da centro titolare, Banchi ha ora l'imbarazzo della scelta nelle rotazioni sotto canestro.

E' un po' un'inversione di tendenza se vogliamo dalla stagione appena conclusasi, nella quale a predominare nelle manovre di gioco erano senz'altro state le guardie. Persi Langford e Jerrells, sostituiti al momento con l'arrivo del solo Ragland, Milano deve vedere ora come muoversi in fase di mercato con la conferma dei 6 mesi di squalifica per Daniel Hackett. Qualcuno arriverà presto e la sensazione è che la mano sul portafoglio sarà piuttosto pesante, alla ricerca di un giocatore polivalente tra le tre postazioni esterne.

Ecco il comunicato ufficiale della società milanese con la quale è stato presentato il nuovo acquisto Shawn James

"La Pallacanestro Olimpia EA7 Emporio Armani Milano comunica di aver raggiunto un accordo per le prossime due stagioni con il giocatore Shawn James, centro di 2.08 proveniente dal Maccabi Tel Aviv.

CHI È – Shawn James è nato il 10 settembre 1983 a Brooklyn, New York, ha poi frequentato il liceo nel Massachusetts, alla Notte Dame Prep di Finchburg. In seguito ha giocato alla Notheastern University e a Duquesne a Pittsburgh. Nel 2006 ebbe 6.53 stoppate di media, record NCAA di tutti i tempi. Nel 2008 chiuse l’anno a Duquesne con 4.00 stoppate. Nei draft 2008 non è stato scelto e la sua carriera è cominciata in Israele prima al Bnei Hasharon e poi tre anni al Maccabi anche se l’ultimo è stato interrotto da un infortunio. Ha vinto il campionato israeliano nel 2012 e nel 2014. Ha vinto l’ultima Eurolega.

NOTE – Nel 2013 è stato secondo quintetto ideale di Eurolega… È fratello di Delroy James, ala forte di Brindisi… Ha avuto cinque triple doppie con almeno 10 stoppate nella sua carriera universitaria."