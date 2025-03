Olimpia EA7: Kleiza è ufficiale, arriva anche Drake Diener?

L'ufficialità arriva attraverso il comunicato direttamente sul sito della società milanese:

"La Pallacanestro Olimpia EA7 – Emporio Armani Milano comunica di aver sottoscritto un contratto annuale con il giocatore lituano Linas Kleiza, proveniente dal Fenerbahce Ulker Istanbul.

CHI E’ – Linas Kleiza è nato il 3 gennaio 1985 a Kaunas. Alto 2.03, ala forte di 107 chili, si è trasferito a 16 anni negli Stati Uniti, al seguito dei genitori, ambedue artisti (sculture, dipinti), dopo aver cominciato a giocare alla scuola basket di Sarunas Marciulionis a Vilnius. Ha frequentato la Montrose Christian School di Rockville nel Maryland e dal 2003 la Missouri University per due stagioni, nella seconda viaggiando a 16.1 punti di media. Nel 2005 si è dichiarato in anticipo di due anni per il draft NBA ed è stato scelto da Portland al primo giro con il numero 27 ma subito girato a Denver. Ha giocato nei Nuggets per quattro stagioni, la migliore nel 2007/08 – la sua terza – quando segnò 11.1 punti a partita tirando dal campo con il 56.8%. Al termine di quella stagione, rientrò in Europa per giocare nell’Olympiacos Pireo. Segnò 17.1 punti a partita, fu incluso nel primo quintetto di Eurolega e vinse il titolo di capocannoniere. Nel 2010, tornò nella NBA per giocare altre tre stagioni nei Toronto Raptors. Nell’estate del 2012, ha firmato per il Fenerbahce Istanbul (10.1 punti di media, 91.8% dalla lunetta) con il quale ha vinto il titolo turco.

NOTE – Con la Nazionale lituana ha vinto la medaglia d’argento agli Europei del 2013 e quella di bronzo agli Europei del 2007. Ha giocato le Olimpiadi di Pechino nel 2008 e di Londra nel 2012… Ha vinto l’argento ai Mondiali Under 18 del 2003 e il bronzo agli Europei Under 20 del 2004… Ha vinto la Coppa di Grecia nel 2010… Il suo record di punti in Eurolega, 26, risale alla gara persa a Milano contro l’Olimpia nelle Top 16 del 2014… Anche il suo record di rimbalzi, 11, risale all’ultima stagione: contro il Laboral Kutxa Vitoria… A Toronto ha giocato con Andrea Bargnani…"

Kleiza prende il posto di Kangur e, assieme a Melli, si alternerà ad affiancare Samardo Samuels nella batteria dei lunghi dell'Olimpia.

Milano ufficializza il secondo colpo in una settimana dopo Ragland e continua a sognare. Il colpo in canna si chiama Drake Diener: l'Mvp della stagione appena conclusasi, dopo aver lasciato Sassari, potrebbe essere il sostituto perfetto di Langford, approdato in Russia a caccia di un contratto plurimilionario.

Per lui si parla di un biennale a 500k euro a stagione. In attesa di capire le conseguenze riguardanti il caso Hackett, i tifosi dell'Olimpia sono pronti ad accogliere l'amato-odiato Drake Diener che tanto li ha fatti impazzire nelle Semifinali Scudetto.