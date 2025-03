Mens Sana Siena, il fallimento è ufficiale: ripartirà dalla Serie B?

La Mens Sana Siena non esiste più, o meglio: non col nome originale, non col suo titolo sportivo. E' di pochi minuti fa la notizia che il Tribunale fallimentare di Siena, nella persona del Giudice Marianna Serrao, presidente del collegio giudicante, ha depositato il provvedimento attuativo che sancisce il fallimento della Mens Sana Siena e nomina curatore fallimentare il dottor Marco Lombardi. La Polisportiva Mens Sana 1871, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ha però già presentato domanda di iscrizione alla Divisione Nazionale B, quarta serie della pallacanestro italiana, con un nuovo codice di affiliazione FIP: 054199.

Nel frattempo è già iniziata la diaspora dei protagonisti dell'ultima stagione, culminata nella drammatica Gara-7 persa contro i neo-Campioni d'Italia dell'Olimpia Milano - EA7 Emporio Armani: l'ala piccola Jeff Viggiano ha firmato con la Reyer Venezia, che secondo Sportando sarebbe molto vicina anche al centro austriaco Benjamin Ortner e al capitano Tomas Ress; al playmaker David Cournooh è fortemente interessata l'Enel Brindisi, mentre l'eroe di passaporto liberiano Othello Hunter s'è accordato ufficialmente con l'Olympiakos Pireo vice-campione di Grecia.