Siena non molla, vince Gara 3 e si porta sull'1-2 su Milano

Siena gioca come prevedibile la miglior partita della sua serie, ispirata al tiro, ricca di energia. L’Olimpia subisce un colpo durissimo in un primo tempo da 27 punti appena, poi gioca un grande terzo periodo, segna 32 punti, ritorna a meno quattro due volte ma per vincere al PalaEstra non basta giocare un quarto e nel momento in cui servivano esecuzione e difesa, il divario si rivela troppo ampio per essere davvero recuperato. Basta un momento di sbandamento all’inizio del quarto periodo perché Siena fugga di nuovo e così gara 3 finisce 85-68. La serie è 2-1 Olimpia. Gara 4, sabato alle 20.30 sempre a Siena.

La squadra di Banchi trova un buon inizio (4-9 al 3’), firmato Moss, ma è l’unico lampo dell’intero primo tempo. Hunter torna ad essere il problema di gara 1, mentre l’EA7 non trova il consueto gioco sotto i tabelloni e l’attacco diventa fatto solo di uno contro uno. Però Gentile è fuori dalla partita (0/6 nei primi 20’) e Langford non incide, mentre i padroni di casa iniziano a trovare anche i canestri dall’arco e piazzano un parziale di 15-2 che la porta avanti 17-9 e costringe Coach Luca Banchi al time-out. Alla fine del primo quarto, Siena è avanti 19-13, tirando con il 41% ma ha ben capitalizzato le 5 palle perse dall’EA7 Nel secondo quarto, Siena continua a correre e segnare, arrivare puntuale il fallo sul tiro da tre di Haynes che vale la fuga sul 31-17 mentre Milano si ferma in attacco e non tiene abbastanza in difesa non trovando praticamente mai una buona azione offensiva ed anche la difesa fa acqua, concedendo anche una marea di rimbalzi in attacco e perdendo ben nove palloni (a fronte di zero recuperi).Un Janning ispirato spinge Siena a quota 19 punti di vantaggio sul 38-19

L’Olimpia vuole recuperare e reagisce arrivando nel periodo anche a -4 con un grandissimo Samardo Samuels che solo in questi 10 minuti riesce a realizzare 12 punti. Le due squadre si aggrediscono e Milano ha una grande scossa. Alla fine del periodo Haynes si impadronisce dell’attacco della Montepaschi ed esplode facendo restare la sua squadra sempre in vantaggio Nel quarto quarto, Siena scatta con una tripla di Haynes e una schiacciata di Hunter così può riproporsi avanti di 10. Kangur spreca due possibilità per accorciare,Gentile reagisce su Janning e prende antisportivo, poi due canestri di Hunter e Haynes chiudono. E’ 2-1.