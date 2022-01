ATP Cup e ATP e WTA di Adelaide: risultati di giornata

Nottata senza Italia, ma con risultati davvero interessanti. La Polonia va a valanga 3-0 sull'Argentina e vince bene tutte e tre le partite. Equilibrate invece le altre: vittoria cilena sulla Norvegia con il doppio ancora decisivo a favore sudamericano.

Grecia che si riscatta e batte 2-1 la Georgia con i due singolari che fanno la differenza e mettono la partita verso gli ellenici. Bene anche gli spagnoli che si sbarazzano dei serbi 2-1 e, collegandomi alla Serbia, tiene banco la questione Nole e vaccino e quel permesso speciale che sta facendo polemica per la sua partecipazione agli Open.

ATP di Adelaide che invece vede in campo i primi ottavi: Djere ha la meglio su Moutet 4-6 7-5 in un match equilibrato dal primo punto, ma concluso dalla squalifica per il francese. Fatica Cilic con Monteiro e chiude 6-4 7-6(3) e aspetta il serbo in quarti. Bella prova di Ymer 6-3 6-2 al coreano Kwon e 3-6 7-5 6-1 di Kokkinakis a Tiafoe in un ottavo molto complicato.

WTA Adelaide che vede eliminata la Sabalenka 7-6(6) 6-1 dalla Juvan. Rogers fatica, ma ha la meglio 7-6(5) 2-6 6-4 sulla Sakkari, giocatrice greca molto interessante. 6-3 6-4 della Rybakina sulla Bouzkova ed equilibrio 4-6 7-5 6-1 della Barty sulla Gauff e australiana che rimane la grande favorita.