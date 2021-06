Seconda giornata di qualificazioni a Wimbledon: Si salva solo Gaio

Sui campi di Road Hampton di scena il torneo per accedere al tabellone principale dello Slam sull'erba. Maschi che vedevano due italiani in campo e femmine con quattro in campo. Nei maschi, bravissimo Gaio che accede in terza giornata battendo Safiullin 3-6 6-2 6-3. Marcora invece esce sconfitto da Cerundolo 3-6 6-3 6-2.

Nelle altre partite di maschile, Nakashima compie la prima sorpresa e batte Troicki 6-2 5-7 6-3 e malissimo il numero due serbo. Gulbis sembra tornato serio e batte 6-1 6-2 lo slovacco Martin. Matusevich fa un 6-4 6-1 ad un Taberner positivo in prima giornata. Zapata Mirallas batte Tomic 6-4 6-1 e australiano che conferma i suoi limiti. Kudla batte Zuk 7-6(1) 6-4, Machac batte 7-6(4) 6-0 uno spento Schnur. Rinderknech batte 6-3 6-4 Jones e Polmans vola 7-6(8) 6-2 su Gill. Dellien sconfitto 6-3 7-6(4) da Masur, Milojevic batte 6-4 6-3 Kolar a sorpresa. Bravo O'Connell a battere Bemelmans 6-7(3) 6-3 7-5. Molcan batte Dzhumur 6-2 7-6(2) e male il bosniaco. Majchrzak batte Haase 6-7(5) 7-6(4) 6-4. Vittoria di Fery in tre set su Ebden e di Hoang batte a sorpresa il rumeno Copil. Barrios batte Coucaud e Barrere batte Stakhovsky (ucraino famoso per aver battuto Federer sul centrale). van de Zandschlup batte Celikbliek e Griekspoor batte 6-0 6-1 Mochizuki. Bene Cressy e Ramathan e attenzione a Trungelliti vittorioso e giocatore da erba. Mc Donald batte Marchenko 6-1 3-6 6-4.

Bene Otte, Uchiyama che batte Sela, Bonzi, Ofner, Zhang e Ferreira Silva. In campo femminile, fuori la Pieri contro la Haas in tre set 6-4 2-6 6-0. Male anche la Gatto Monticone sconfitta 6-3 6-0 dalla Rodionova. Errani battuta dalla Sanders 3-6 7-6(2) 6-1. Male anche la DiGiuseppe battuta in tre dalla Kawa.Eliminate a sorpresa la Bonaventure e la Voegele. Male la Minella contro la Bondarenko e crollo della Hogenkamp.