ATP Finals Londra: La finale è Thiem-Medvedev

Era lecito e forse troppo scontato aspettarsi il signore in foto nella finale. Il tennis non è la scienza esatta ed ecco la finale dei giovani. Thiem alla caccia del titolo, dopo la sconfitta contro il greco Tsitsipas lo scorso anno e Medvedev, entrato in punta dei piedi, ma diventato il giocatore che ha mostrato di poter essere.

Thiem-Djokovic 7-5 6-7 (10-12)7-6(5): Thiem la vince, la perde e la rivince. Il file rouge biancorosso austriaco è quello di un giovane che se spegne la concentrazione su quello che è il suo tennis va in bambola. Nole continua con il suo tennis brutto: la difesa sulla linea di fondo sarà anche utile, ma dal numero uno al mondo ci si aspetta qualcosa di diverso. Thiem conferma di poter essere il Maestro, ma il monito dello scorso anno lo deve tenere vigile: con Tsitsipas aveva molto sottovalutato il greco, dopo un altro bel torneo come questo e stavolta il risultato deve e lo sottolineo essere diverso.

Medveved-Nadal 3-6 7-6(4) 6-3: Prima storica finale per il russo. Il giocatore sovietico dimostra di continuare ad essere la grande rivelazione di un 2020 che ha dato alla Russia grandi tennisti nel maschile (non scordiamoci le prestazioni di Rublev). Daniil ci arriva bene e in forma, sicuro di non essere in questa finale per caso e certo di poter mostrare la sua pasta. Nadal a 34 anni stecca la sua ennesima semifinale in questa esibizione e conferma la maledizione in un torneo. che non ha ancora mai portato a casa.