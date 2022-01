Esordio amaro per l'Italia nella ATP Cup

Nottata italiana con il tennis in Australia protagonista, ma amaro per i nostri colori. Italia che esordisce male nella ATP Cup e cede all'Australia: partenza, a dire il vero, che era stata positiva con Sinner che aveva rifilato un 6-1 6-3 a Purcell continuando la sua striscia positiva. Pari australiano con De Minaur che batte Berrettini 6-3 7-6(4) nel match tra i due top della nazioni in questione. Doppio decisivo con Saville-Peers 6-3 7-5 al duo Berrettini-Bolelli.

Nelle altre sfide, vittoria secca 3-0 degli USA sul Canada: Isner ha la meglio su Schnur 6-2 6-3. Nel secondo singolare, Fritz soffre con Auger Aliassime, ma la porta a casa 6-7(6) 6-4 6-4. Doppio ai due americani 6-4 6-4. Russia che batte 2-1 la Francia e, come per l'Italia, equilibrio che regge pure in questa sfida: Safiullin soffre, ma porta a casa il singolare 2-6 7-5 6-3 in equilibrio, Humbert batte Medvedev favorito in tutto 6-7(5) 7-5 7-6(2) in una sfida bellissima e doppio russo decisivo con doppio 6-4. Sofferta prova della Gran Bretagna con 2-1 alla Germania: Evans si sbarazza di Struff 6-1 6-2 senza troppe storie, ma Zverev perfetto 7-6(2) 6-1 a Norrie e pareggio. Doppio decisivo con Evans e Murray (non Andy, ma il fratello) che vincono 6-3 6-4.

Partenza per il primo ATP e WTA dell'anno: a Brisbane, primo atto della strada verso gli Australian Open. In campo maschile, ottima partenza per Otte 6-4 7-6(5) a Rodionov. Bene Taro Daniel: il giappone rifila un doppio 6-4 a Winter, vola Varillas 6-4 7-6(6) a Janvier, Rune 6-4 7-6(7) a Ramanathan, 6-4 6-2 di Cerundolo a Heliovaara, 5-7 7-5 6-3 di Galan Riveros a Ebden e vittoria 6-0 6-1 di Gerasimov e 6-7(6)6-2 6-4 di Albot.

In campo femminile, esce di scena la nostra azzurra Stefanini sconfitta 7-6(4) 6-1 dalla Boulter, mentre rimane per giocarsi il tabellone la Bronzetti che vince 6-4 6-1 sulla Myers e attende l'ostacolo Bondarenko per guadagnarsi il torneo principale.