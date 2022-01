ATP Cup: Parte la nuova stagione del tennis

Buon 2022 e il nostro primo articolo del nuovo anno parla di tennis. Una stagione lunga fino alle finals di Torino che vi racconteremo passo dopo passo. Primo appuntamento stagionale la nuova ATP Cup: torneo giocato a gironi e una sorta di Coppa Davis.

Prima giornata a Sydney conclusa con la Spagna che batte il Cile, bene anche Argentina, Polonia e doppio decisivo tra Norvegia e Serbia.

Situazione dei singolari: Delbonis parte bene per la sua Albiceleste e 6-1 6-2 a Metreveli della Georgia in una partita mai in discussione. Discorso uguale per Schwartzman che fa male con lo stesso punteggio al numero uno georgiano Basilashvili. Stesso punteggio anche nel doppio per la coppia Gonzalez-Molteni e Argentina che surclassa 3-0 la Georgia.

La Spagna non è da meno e si sbarazza 3-0 il Cile: Carreno Busta apre le danze e vittoria 6-7 7-6(4) Tabilo e Bautista travolge in modo netto 6-0 6-3 Garin senza nessun diritto di replica. Doppio equilibrato con la prestazione non perfetta di Fokina-Martinez che vincono 7-6(3) 4-6 10-7 la loro partita con molte sofferenze.

La Polonia vince entrambi i singolari contro la Grecia: Majchrzak batte Pervolakis 6-1 6-4 con qualche sofferenza di troppo nel secondo set, mentre Hurkacz elimina 6-1 6-2 il giovane Thanos. Alla Grecia la consolazione del doppio con Pervolakis-Tsitsipas che vincono 6-4 5-7 10-8.

Decisivo anche il doppio tra Serbia e Norvegia: Krajinovic vince 6-2 7-5 Durasovic, mentre Ruud comincia bene l'anno chiuso con la partecipazione alle finals torinesi e 6-3 7-5 a Lajovic in un match che prometteva equilibrio. Serbi che portano a casa le serie con Cacic-Krajinovic che vincono il doppio 7-6(3) 6-3.