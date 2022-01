Riscatto azzurro contro i francesi nelle ATP Cup

Nottata dolcissima per i colori azzurri. Dopo la sconfitta contro l'Australia, vittoria dal sapore molto dolce contro i cugini francesi. Bene anche Germania, Canada e Russia.

Per noi, inizio di serata ottimo: Sinner rivince il primo match cpme contro gli australiani e batte 6-3 7-6(3) Rinderknech. Questa volta però ci va neglio nel secondo match singolare dove Berrettini batte 6-4 7-6(6) il francese Humbert e nel doppio manca solo la ciliegina di Berrettini-Sinner che lo vincono in tre set.

Nelle altre partite, bene la Germania che batte 2-1 gli USA con il duo Zverev e Struff che dominano i due singolari e rendono inutile il doppio agli americani. Discorso diverso tra Canada e Gran Bretagna: pari nei due singolari con le vittorie di Evans e Auger Aliassime e doppio canadese decisivo per battere la squadra britannica. Nel nostro girone, Russia 3-0 all'Australia senza troppe problematiche.

ATP di Adelaide e non di Brisbane come avevo detto nel precedente articolo che vede Moutet vincere 7-6(6) 6-4 su Rune e, purtroppo, cadere il nostro Musetti 6-4 6-7(5) 6-3 contro il giapponese Daniel. Gerasimov ha la meglio su Fucsovics 6-3 6-4, bene Ymer con doppio 7-5 su Bonzi e Cerundolo 6-2 6-4 a Bolt. Bene anche Paul 6-4 4-6 6-4 a Vesely e Kokkinakis 6-4 6-3 a Millman nel derby australiano. Per l'Italia, sorriso con Mager che batte Francisco Cerundolo 6-4 3-6 6-4.

WTA di Adelaide che vede perdere la Svitolina dalla Gasanova in tre set, mentre bene la Azarenka, Kenin (che batte la nostra Bronzetti con doppio 7-5 e azzurra che esce dopo aver eliminato la Bondarenko in qualificazioni) e Swiatek, vola Gauff e Doi tra le top.