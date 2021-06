Wimbledon 2021: Nole e Murray partono bene 

Pioggia e oscurità hanno oscurato la prima giornata del torneo più bello del mondo, ma lo spettacolo non è davvero mancato. Cominciamo ad analizzare la giornata maschile: partiamo dalla prova di Djokovic. Il numero uno del mondo apriva il programma sul Centrale e soffre molto il giovanissimo Draper, idolo di casa. Perde 6-4 il primo set, ma si ritrova e chiude 6-1 6-2 6-2. Torna a giocare anche Murray: lo scozzese parte bene sul centrale e batte il georgiano Basilashvili. Andy metet subito in chiaro i primi due set 6-4 6-3, perde il terzo 7-5 e chiude 6-3 al quarto come Nole.

Crollo incredibile di Tsitsipas: il greco perde male da Tiafoe 6-4 6-4 6-3 e il greco conferma i suoi limiti del passare dalla terra all'erba. Bella prestazione di Rublev che batte un Delbonis rivedibile 4-6 6-4 6-1 6-2 e il russo è una brutta mina vagante.Primo dei nostri italiani che esce sconfitto in tre set: Cecchinato che perde male 6-3 6-4 6-0 da un Broady alla sua portata. Esordio positivo anche per Bautista che a Wimbledon ha raggiunto anche semifinale: 6-2 3-6 6-3 7-6(4) a Millman. Altro italiano che esce è Sinner: 5-7 6-3 7-5 6-3 a favore dell'ungherese Fucsovics e partita che era complicata. Si rivede un ottimo Anderson che batte 6-7(4) 6-4 6-4 7-6(4) il qualificato Barrios. Vince anche Khachanov 3-6 6-3 6-4 7-6(3) all'americano McDonald. Vola il canadese Pospisil 6-3 6-3 6-3 a Baena. Parte bene Kudla 5-7 4-6 7-6(4) 6-3 6-3 e primo quinto set con Fokina. Crollo anche per Travaglia 6-3 2-6 6-4 6-4 contro Martinez. Unico italiano che si salva Seppi che batte 4-6 6-4 7-5 6-2 il portoghese Sousa. Kecmanovic rispetta il pronostico e vince 6-4 3-6 6-3 7-6(1). Vesely 6-1 7-5 7-6(5) e Koepfer batte 6-4 7-6(3) 6-2 Opelka.

Nel femminile, sorpresa eliminazione della Kvitova battuta 6-3 6-4 dalla Stephens e attenzione davvero alle sorprese. Rispetta il pronostico Sabalenka 6-1 6-4 contro la Niculescu. Doppio 6-4 della Swiatek sulla Hsieh. Eliminata la Watson: 2-6 7-6(3) 8-6 dalla Ahn. Tutto facile per la Muguruza 6-0 6-1 alla Ferro, mentre 6-3 6-4 della Keys sulla Swan e 6-4 6-2 della Kenin alla Wang. Bene la Davis che batte 6-2 6-1 alla Burrage Collins batte 4-6 6-3 6-2 la Hercog e risultato pesante. Alexandrova si conferma bestia nera a Wimbledon e rifila 6-1 6-3 alla Siegemund e la Osorio batte 1-6 6-0 6-4 la Kalinskaya, Begu batte 6-4 7-5 Volynets. Kerkhove doppio 6-3 alla Kuznetsova e Golubic batte 3-6 6-1 11-9 la Kudermetova.