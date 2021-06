Wimbledon ultime qualificazioni Femminili: Fuori Pironkova e Rodionova

Ultime partite del tabellone femminile di Road Hampton prima di iniziare da lunedì a fare sul serio.

Ultime partite che regalano qualche sorpresa per quel che riguarda il tabellone femminile: la Niculescu conferma il pronostico e batte 7-5 6-1 la Ahn e per l'americana sconfitta importante. Conferma che arriva anche dalla Govortsova che batte 6-3 6-2 la sorpresa delle qualificazioni Bucsa. Fuori la Dodin battuta dalla Perez 7-6(4) 7-6(5), mentre lo scontro da primo turno tra Konjuh e Pironkova va alla prima citata 6-2 4-6 6-2 e occhio alla croata che sull'erba sa il fatto suo.

Fuori anche la Smitkova battuta 6-4 6-3 dalla Wang, bene la Diatchenko 6-4 6-3 alla Kalinina reduce da delle ottime qualificazioni. La Lao regala la sorpresa e toglie Ursula Radwanska dal tabellone 6-3 6-2. Osorio batte la spagnola Perrizas 3-6 6-3 6-2 in rimonta, Burel ha la meglio su una Sanders non perfetta 4-6 6-3 7-5. La Swan batte una delle favorite come la Rodionova 6-0 6-4.

Da lunedì si apre il tabellone principale e le porte dell'All England Club e prepariamoci ad un Wimbledon davvero molto particolare e per nulla scontato ne in maschile ne in femminile.