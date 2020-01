Nadal batte Kyrgios in quattro set ed esce di scena Rublev

In una giornata dove la tragica scomparsa di Kobe ha preso la scena in modo prepotente, noi di Vavel Tennis vogliamo parlare di sport e di Australian con il sorriso di un grande campione come era il Mamba e parlare dello sport che amiamo è un modo per onorare un grande dello sport.

Detto questo e avendo scelto un immagine importante della giornata, dopo le vittorie di Federer ieri e di Djokovic e l'eliminazione per Fognini, oggi era di scena la sfida tra Nadal e Kyrgios: lo spagnolo bissa il successo di Wimbledon dello scorso anno di nuovo in quattro set con 6-3 3-6 7-6(8-6) 7-6(4) in una sfida che ha mostrato un grande equilibrio. Per Nadal arriva un quarto di finale tutt'altro che agevole contro Thiem.

Il giocatore austriaco, promessa giovane e temibile del tennis, batte Monfils 6-2 6-4 6-4 4 e si candida ad essere parecchio fastidioso per il suo gioco sulla superficie dura per Rafa. Immensa prova di Wawrinka: il giocatore elvetico ha la meglio su Medvedev in una partita dove ci si poteva aspettare di meglio dal talento russo. 6-2 2-6 4-6 7-6(2) 6-2 i parziali per un incontro davvero interessante e attenzione al futuro di Stan nel corso dello Slam. Zverev batte Rublev che si arrende 6-4 6-4 6-4 in ottavi e che deve rimandare il suo appuntamento con il primo titolo Slam della sua giovane carriera.