ATP 250 Stoccolma - Parte benissimo l'avventura di Travaglia e Mager

Siamo a Stoccolma per l'ATP 250 e per decidere gli ultimi posti per le Finals 2019 di Novembre. Sicuri del posto i big three della classifica e i soliti forti giovani, la nostra speranza si chiama Matteo Berrettini. Nel torneo al chiuso sul duro della capitale svedese, esordio positivo per Travaglia: il nostro tennista batte Opelka, favorito sulla carta, in tre set 7-5 4-6 6-4 in una partita equilibrata, riuscendo a stare nel match nonostante l'americano sia uno dei migliori al servizio. Torna a vincere Evans: 6-4 1-6 6-3 all'australiano Tomic e un bel e gradito ritorno del giocatore britannico. Per Tipsarevic, partita da 6-2 6-4 contro il francese Moutet, ma non bisogna essere ingannati dal punteggio: se il serbo vuole avere delle possibilità di trionfare davvero, lo dovrà dimostrare. Nishioka batte Albot, sceso nelle prestazioni il moldavo, 3-6 6-4 6-1. Il giapponese deve dimostrare di poter essere il secondo tennista dietro Nishikori in patria e che ha margini di crescita per il 2020, seppur questa partita difficile e con un avversario spinoso la ha portata a casa. Per Carreno-Busta ( il favorito di tutti per i numeri) vittoria facile contro Millman 6-4 6-3 e lo spagnolo parte bene contro un avversario che sul veloce poteva essere un esordio davvero complicato. Bravissimo e seconda gioia per il nostro tennis a Mager: il tennista tricolore batte 5-7 6-1 6-1 lo spagnolo Andujar-Alba, non uno dei più forti spagnoli, ma una vittoria che fa ben sperare. Esordio complicato per Querrey: il tennista americano dimostra di essere a livello dei grandi e conferma la sua fame e la sua voglia di tennis di livello Slam e batte 7-6( 8-6 tie) 6-4 l'ostacolo austriaco Novak, giocatore sempre sottovalutato. Eliminato Schnur: il canadese crolla a sorpresa 6-2 3-6 6-1 contro il tedesco Stebe, giovane promessa del tennis teeutonico. Sugita batte 7-6 (8-6) 6-2 il giocatore di casa Ymer, da rispettare lo svedese nel servizio arma nettamente a suo vantaggio. Popyrin batte Otte in una partita equilibrata 7-6 (8-6) 7-6(5) e Krajinovic, di cui personalmente sono molto curioso di vedere come andrà nel corso del torneo, batte 6-3 7-5 il norvegese NextGen Ruud, di cui sentiremo parlare il prossimo anno e quelli ancora successivi. Oggi esordio di Fognini contro il serbo Tipsarevic e Travaglia attende Sugita, mentre per Mager avversario complicato in Carreno-Busta.