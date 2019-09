ATP Metz-Esordio positivo per Verdasco e tabellone principale per Granollers

Inizio di Moselle Cup in una stagione del tennis che continua verso le Finals di Novembre. Circuito ATP che si sposta a Metz in terra francese con la prima giornata. Vola Granollers in tabellone principale con un netto 6-2 6-3 a Menedez. Entrano anche Lenz con doppio 6-4 rifilato a Bachinger in una stagione non perfetta del secondo. Otte soffre, ma rifila 2-6 6-3 6-2 al padrone di casa Janvier, mentre Maden elimina il doppista Mahut 6-3 7-6(4). In primo turno, grande prova di Verdasco: lo spagnolo, nonostante una superficie che non è l'erba su cui da il suo meglio, batte il belga Darcis in un primo turno assolutamente bugiardo 6-2 6-2 in una partita dove salva ogni break del suo avversario ed è bravo a tenere la sua prima.Nel primo set, break di Verdasco che arrivano nel quinto e settimo game, nel secondo terzo e settimo gioco e break importanti. Hoang esordisce bene e batte 6-2 6-3 Stebe in una sfida tra due pospetti interessanti. Bravissimo Krajinovic a riprendersi il suo modo di fare tennis e a battere un Gojowczyk 7-5 6-4. Il serbo gioca bene tra servizio in prima e seconda, salva tre break per il tedesco e prende lui il break stesso nell'undicesimo game del primo set e nel quinto del secondo. Domani tocca a Sonego contro Otte e Struff vs Herbert potrebbe dare delle risposte interessanti , mentre per Hurkacz esordio complicato con Barrere.

