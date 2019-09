Challenger Genova- Day5: Sonego vince due volte, avanzano Andreozzi e Ramos

Giornata difficile per la testa di serie numero 1 Lorenzo Sonego. Il torinese è stato costretto prima a chiudere la pratica Jiri Vesely dopo essere stato in svantaggio di un set e un break; successivamente, invece, ha dovuto fronteggiare l'insidia Stefano Travaglia concludendo il suo doppio turno con un'altra vittoria maturata in due parziali dominati. Ad affrontare il campione in carica nella prima semifinale dell'AON Open Challenger sarà il sorprendente Guido Andreozzi. L'argentino ha eliminato in due set Philipp Kohlschreiber giocando una gara di altissimo livello specie nel secondo parziale dove ha aumentato visibilmente il proprio livello di gioco. Rimandato, invece, il tedesco che è ancora a caccia del suo miglior tennis e ci riproverà settimana prossima nel Challenger di Szczecin. Tra Sonego ed Andreozzi c'è un solo precedente disputatosi nel 2016 nelle qualificazioni di Kitzbuhel e vinse l'argentino in tre set.

Nella parte bassa del tabellone ci sarà un derby spagnolo. Alejandro Davidovich Fokina continua a stupire. Il giovane approda in semifinale qui a Genova mostrando intensità e grandi colpi. Il tennista di Malaga ha eliminato in due set il giapponese Taro Daniel. A contendergli un posto nell'atto conclusivo ci sarà il connazionale e più esperto Albert Ramos-Vinolas. Il mancino spagnolo ha estromesso dal main draw in una gara combattuta Thiago Monteiro.