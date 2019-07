ATP Bastad Ottavi- Continua a fare bene Chardy, eliminato Verdasco

Prime quattro partite di ottavi di finale assolutamente interessanti ed equilibrati in maniera e modo perfetto. Chardy, per esempio, si sta ritagliando un ruolo molto importante in un torneo che potrebbe vederlo grande favorito. La vittoria con Garin 6-4 6-4 dimostra un giocatore protagonista sulla terra, ma in una stagione con mille problematiche e troppo sottotono. Poco preciso nelle seconde, migliore percentuale nelle prime e il francese si aggrappa a quello per continuare a vedere e vivere il torneo da interno. Altro ostacolo cileno che arriva nei quarti e avversario davvero complicato come Jarry. Il sudamericano batte il padrone di casa Ymer, ma arrivato qui con wild card, 7-5 6-3: perde tre set point nel decimo game del primo set e arriva a brekkare e prendere il set nel dodicesimo game. Merito di uno svedese mai domo che sta tentando di prepararsi al meglio per i tornei americani, dove lo aspetta un ruolo da possibile outsider. Ramos torna a vincere e batte il connazionale Verdasco 6-2 6-4: Fernando arriva troppo stanco da Wimbledon, dimostrando le sue enormi difficoltà sulla terra e confermando la sua idea di essere un giocatore classico erbivoro. Baena cresce di partita in partita e batte Dzumhur 6-1 7-6(4). Il bosniaco perde la prima partita importante e fa ricredere, in primis noi stessi, sul suo ruolo di ipotetico finalista e favorito. Lo spagnolo numero 77 del ranking ora vede una bella possibilità in quarti contro Ramos di poter essere una bella rivelazione. Domani Ymer sfida Sousa in una partita davvero bella e occhio a Cuevas vs Delbonis e a cosa combina Gasquet.