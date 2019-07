WTA Wimbledon- Vola la Halep,fuori la Osaka e Venus 

Wimbledon non è mai un torneo banale e le prime sfide in campo femminile dimostrano che le sorprese possono esistere. Parte bene la Hercog che batte 4-6 7-6(5) 7-5 la Kuzmova e attenzione alla slovena nei turni futuri del torneo. Bouzkova, a sorpresa, elimina la tedesca e più quotata Barthel 6-3 6-3 in maniera davvero netta. La Gasparyan continua la sua crescita personale e batte una Friedsam assolutamente indietro 6-4 6-4 ed elimina una erbivora per eccellenza. La Kenin aspetta la Yastremska, giustiziera della nostra Giorgi, e batte la Sharma all'esordio a Wimbledon 6-4 6-2. La Keys fa valere il suo talento e la sua classe ammirata in altre situazioni e batte la thailandese Khumkhum 6-3 6-2. La Watson comincia benissimo a casa sua, nel suo giardino e nella sua erba e batte l'americana McNally 7-6(3) 6-2.

La Sakkari continua il suo percorso di crescita per una giocatrice che si mantiene una vera rivelazione e batte 7-6(4) 6-3 la Pera. La Svitolina conferma il motivo per cui è una testa di serie e batte 7-5 6-0 la Gavrilova. Partita davvero equilibrata tra la Martic e la Brady: tre set e icontro totalmente perfetta. La Brady parte bene 6-3, ma la croata risponde 6-3 6-4. Vola la Kontaveit in maniera importante 6-0 3-6 6-4 alla Rogers, giocatrice americana che nelle ultime stagioni ha un po permesso. Perfetta prova della Puig 5-7 6-4 7-5 e batte la Schmeidova. Bravissima Karolina Pliskova 6-2 7-6(4) che batte la Zhu. Bene la Golubic per una Svizzera che batte 6-2 7-6(3) la polacca Swiatek non tra le migliori giocatrici.

La Halep batte 6-4 7-5 la Sasnovich e la rumena potrebbe essere la seria candidata a competere con Serena in campo domani. Bene la Rybarikova con 6-2 6-4 alla malcapitata Sabalenka, 7-5 6-2 della Muchova contro la Krunic in un match con due outsider. Vola Buzarnescu con doppio 6-4 alla Pegula, 6-3 6-4 della Sevastova alla Ahn. Bonaventure sconfitta 6-2 6-4 dalla Kudermetova, bene la Potapova 2-6 6-4 6-1 alla Teichmann. Brengle doppio 6-4 alla Vondrousova, la Osaka perde la testa e la partita 7-6(4) 6-2 sul Centrale del torneo, 6-3 7-5 della Collins alla Diyas, 6-4 6-3 della Wickmayer alla Peterson. La Flipkens vola 6-1 6-3 alla Jakupovic, male la Kasatkina sconfitta dalla Tomljanovic 6-3 6-1. La Wozniacki approfitta del ritiro della Tormo, Azarenka vola con doppio 6-4 alla Cornet, lontana dalla sua forma migliore, Hsieh doppio 6-2 alla Ostapenko e 6-4 6-0 della Zhang alla Garcia. Venus esce al primo turno contro la 2004 Gauff con un doppio 6-4 e la giovanissima tennista vince lo scontro tra le generazioni, considerando che Venus nel 2004 era già affermata.