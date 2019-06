ATP Halle day 1- Parte bene Zverev in attesa di Federer

Partita la settimana di preparazione a Wimbledon con tornei Halle e Queen's che sono il vero antipasto dello Slam inglese. Sull'erba tedesca e altro giardino di casa per Federer che esordisce oggi alla caccia dell'ennesimo titolo su campo del Gerry Weber Open. Le prime partite del primo giorno regalano match interessanti: vittoria in tre set per Albot su Ebden. Bella prova del giocatore moldavo, tennista che si dimostra da tenere in ampia considerazione e attenzione sui campi veloci in erba e vince 7-5 1-6 6-4. Vittoria importante per Johnson contro un Kohlschreiber in netta difficoltà 6-3 6-3 per un americano che dimostra una bella crescita costante.

Attenzione ad un Herbert davvero protagonista in una prova di grande orgoglio e batte Monfils nel derby francese 7-6(8-6 tie) 6-4 e si regala un secondo turno molto interessante e soprattutto amplifica la crisi di Gael ancora lontano da standard di alto tennis. Bravissimo il portoghese Sousa 7-6(3) 6-1 all'ungherese Hurkacz, uscito un po dal circuito negli ultimi tornei. Khachanov si rifà della sconfitta a Stoccarda contro Berrettini e batte 7-6(5) 6-4 il serbo Kecmanovic. Zverev ritrova se stesso dopo la bruciante eliminazione dalla Mercedes Cup e batte 6-4 7-5 il malcapitato Haase. Oggi esordio per Federer contro Millman ed esordio per Berrettini, fresco vincitore del torneo di Stoccarda, contro Basilashvili, mentre per Seppi arriva il giovane Moraing.